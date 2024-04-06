Abisi gibi o da tanıdık! Survivor Hakan Hatipoğlu'nın kız kardeşi bakın kimmiş! Kızı Lila'nın halası...

Var Mısın Yok Musun programı ile tanınan Hakan Hatipoğlu, şu anda Survivor All Star'ın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Yarışmaya ilk katıldığı senede birlikte yarıştıkları Gizem Akın ile evlenen ve 11 senedir mutlu bir evlilik sürdüren Hakan Hatipoğlu'nun ailesi de büyük merak konusu oluyor. Fenomen yarışmacının kız kardeşini merak edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Hakan'ın kız kardeşi bakın kim çıktı!