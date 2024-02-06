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Haberler Galeri 6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! "Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! "Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

Milyonlarca vatandaşı yasa doğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin bugün yıl dönümü... Tam 1 yıl önce 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldık. Acımızın dün gibi taze olduğu felaketin yıl dönümünde ünlü isimler de depremi unutmadı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sanat camiası paylaşımlarıyla "Unutmadık, unutturmayacağız" dedi. İşte ünlülerden duygu dolu paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:06
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6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

Türkiye, bir yıl önce yaşadığı büyük deprem felaketinin yıl dönümünde yine acıyı ve kaybı hatırladı. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremler, ülkenin her köşesinde derin izler bıraktı. Bugün, 50 binden fazla canın kaybedildiği bu trajik olayın yıl dönümünde, sosyal medya üzerinden ünlü isimler de duygularını paylaştılar.

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6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan, büyük yıkımlar yaşadığımız 'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyoruz...

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6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

Burak Özçivit

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6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

Esra Erol

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6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

Çağla Şıkel