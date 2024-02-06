06 Şubat 2024, Salı
6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! "Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...
Milyonlarca vatandaşı yasa doğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin bugün yıl dönümü... Tam 1 yıl önce 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldık. Acımızın dün gibi taze olduğu felaketin yıl dönümünde ünlü isimler de depremi unutmadı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sanat camiası paylaşımlarıyla "Unutmadık, unutturmayacağız" dedi. İşte ünlülerden duygu dolu paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:06
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