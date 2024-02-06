6 Şubat depreminin yıl dönümünde ünlü isimlerden paylaşımlar! "Saat 04.17... UNUTMADIK! Burak Özçivit, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ...

Türkiye, bir yıl önce yaşadığı büyük deprem felaketinin yıl dönümünde yine acıyı ve kaybı hatırladı. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan ve 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremler, ülkenin her köşesinde derin izler bıraktı. Bugün, 50 binden fazla canın kaybedildiği bu trajik olayın yıl dönümünde, sosyal medya üzerinden ünlü isimler de duygularını paylaştılar.