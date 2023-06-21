21 Haziran 2023, Çarşamba
Zuhal Topal'a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...
Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Doğum kilolarından bu besinle kurtuldu. Ekranların sevilen yüzü Zuhal Topal, bir zamanlar doğum kilolarıyla gündeme geliyordu. Ekranlarda sıklıkla gördüğümüz ünlü isim, şimdilerde fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Topal'ın hayranları, nasıl zayıfladığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Zuhal Topal'ı tığ gibi incelten o besin...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 20:16 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 20:16
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14