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Haberler Galeri Zuhal Topal'a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...

Zuhal Topal'a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...

Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Doğum kilolarından bu besinle kurtuldu. Ekranların sevilen yüzü Zuhal Topal, bir zamanlar doğum kilolarıyla gündeme geliyordu. Ekranlarda sıklıkla gördüğümüz ünlü isim, şimdilerde fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Topal'ın hayranları, nasıl zayıfladığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Zuhal Topal'ı tığ gibi incelten o besin...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 20:16 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 20:16
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Zuhal Topal’a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...

Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in başarılı sunucusu Zuhal Topal, verdiği kilolarla gündeme geliyor. Bir zamanlar doğum kilolarıyla adından söz ettiren başarılı sunucunun son hali görenleri şaşkına döndü. 2 ayda 35 kilo vererek incecik olan Topal'ın nasıl zayıfladığı merak edildi. İşte Zuhal Topal'ın kilo verme sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zuhal Topal’a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...

2 AYDA MUM GİBİ ERİDİ!

Peki Zuhal Topal nasıl zayıfladı? İşte cevabı..

2 yılda 35 kilo verdiğini açıklayan Zuhal Topal; "Kızım Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirdiğim için kiloların bir kısmı kendiliğinden gitti."

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Zuhal Topal’a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...

"HER GÜN 1 TATLI KAŞIĞI ÇÖREK OTU YAĞI TÜKETİYORUM"

"Yoğun iş temponuz içinde nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz?' sorusuna ise Topal, 'Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor. Sizlere de öneririm" dedi.

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Zuhal Topal’a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...

Topal, "Zor olan bölümü ise doktor kontrolünde yaptığım Diyetle verdim. Az ve sık yemek yiyerek besleniyorum. Mutlaka doktor gözetiminde diyet yapmanızı öneriyorum" dedi.

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Zuhal Topal’a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...

Bu diyete başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.