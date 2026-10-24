Yunanistan ve İsrail'den Doğu Akdeniz'de provokatif tatbikat! Atina, Tel Aviv'den aldığı füzeleri ateşledi
Yunanistan ve İsrail, Girit'in kuzeyinde ortak füze tatbikatı düzenledi. Atina, Tel Aviv'den satın aldığı SPIKE NLOS ve SPIKE ER tipi güdümlü füzeleri ateşlerken, hedef olarak kullanılan hizmet dışı Yunan fırkateyni denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldı. İki ülkenin deniz kuvvetleri, askerî işbirliğini artırma kararı aldı.
Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz'de dikkat çeken bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. Atina yönetiminin İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS ve SPIKE ER tipi güdümlü füzeler, Girit'in kuzeyindeki deniz sahasında test edildi.
İki ülkenin üst düzey deniz kuvvetleri komutanlarının da katıldığı tatbikatta, hizmet dışına çıkarılmış bir Yunan fırkateyni hedef alınarak batırıldı. Yaklaşık 370 milyon euroluk savunma anlaşmasının deniz kuvvetleri ayağını gözler önüne seren tatbikat, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları üzerindeki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleştirildi.
ATİNA VE TEL AVİV'DEN DOĞU AKDENİZ'DE ŞER TATBİKAT
Yunanistan ve İsrail deniz kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de ortak askerî eğitim kapsamında güdümlü füze atışları gerçekleştirdi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Girit'in kuzey açıklarında düzenlenen faaliyete Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ile İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel de katıldı.
Tatbikatın öne çıkan unsuru, Atina'nın İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS ve SPIKE ER tipi güdümlü füzelerin deniz hedeflerine karşı kullanılması oldu. İki ülkenin askerî unsurlarının aynı sahada bir araya gelmesi, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma ittifakının operasyonel boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
İSRAİL'DEN ALDIKLARI FÜZELERİ DENİZDE TEST ETTİLER
Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı SPIKE füze ailesi, farklı platformlardan hassas vuruş kabiliyeti sağlamak üzere geliştirildi. Özellikle SPIKE NLOS, doğrudan görüş hattının dışındaki hedeflere angaje olabilmesiyle öne çıkıyor.
Üretici Rafael'in teknik belgelerinde, deniz platformlarına yönelik SPIKE NLOS sisteminin menzili 32 kilometreye kadar belirtiliyor. Elektro-optik görüntüleme ve veri bağlantısı sayesinde operatör, füzenin uçuşu sırasında hedefi takip edebiliyor ve uygun koşullarda angajmana müdahale edebiliyor.
HEDEF GEMİYİ FÜZELERLE VE TORPİDOYLA BATIRDILAR
Tatbikatta Yunanistan'a ait fırkateynler, denizaltılar, hücumbotlar, helikopterler ve hava kuvvetleri unsurları görev aldı. İsrail Deniz Kuvvetleri de güdümlü füze taşıyan iki gemiyle faaliyete katıldı.
Atışlar kapsamında, hizmet dışına çıkarılmış Yunan fırkateyni Bouboulina (F-463) hedef gemi olarak kullanıldı. Yunan Deniz Kuvvetlerinin bildirdiğine göre, gemi tatbikatın sonunda bir denizaltıdan ateşlenen SUT torpidosuyla batırıldı.
Bu ayrıntı, tatbikatın yalnızca füze atışlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Farklı deniz unsurlarının katıldığı faaliyet, silah sistemlerinin kullanımının yanı sıra kuvvetler arası koordinasyon ve deniz hedeflerine yönelik operasyonların icrasını da kapsadı.
370 MİLYON EUROLUK ANLAŞMANIN DENİZ AYAĞI
Yunanistan ile İsrail arasındaki füze işbirliğinin temeli 2023 yılına uzanıyor. İsrail Savunma Bakanlığının 10 Nisan 2023 tarihli açıklamasına göre, iki ülke arasında Rafael üretimi SPIKE füze sistemlerinin tedarikini kapsayan yaklaşık 370 milyon euroluk hükûmetler arası anlaşma imzalandı.
Anlaşma, yalnızca deniz kuvvetlerini değil, kara ve hava platformlarında kullanılacak sistemleri de kapsıyordu. Yunanistan'ın Apache taarruz helikopterleri için SPIKE NLOS tedariki de bu çerçevede yer aldı.
TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI YENİDEN GÜNDEMDEYKEN DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Yunanistan ve İsrail'in ortak tatbikatı, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleştirildi.
Reuters'ın 20 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Libya'nın doğusundaki parlamento, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onayladı. Yunanistan bu karara karşı çıkarken, Türkiye anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtiyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığı da Libya parlamentosunun kararını 21 Ekim'de kınadı. Böylece Yunanistan-İsrail tatbikatı, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve bölgesel güvenlik tartışmalarının yoğunlaştığı günlerde gerçekleşmiş oldu.
ATİNA VE TEL AVİV SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR
Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma ilişkileri, füze tedariki ve ortak tatbikatların ötesine uzanıyor. Reuters, Kasım 2024'te Yunanistan'ın İsrail ile yaklaşık 2 milyar euroluk çok katmanlı hava savunma sistemi konusunda görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. Söz konusu haber, kesinleşmiş bir satın alma anlaşmasını değil, müzakere sürecini konu alıyordu.
Deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatı da iki ülkenin askerî işbirliğini geliştirme arayışının yeni bir örneği olarak öne çıkıyor. Tatbikat sonrasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Hupis ile İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Harel arasında ikili görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede ikili ilişkiler, denizlerde seyrüsefer serbestisi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. İki tarafın deniz operasyonları, inovasyon ve yeni teknolojiler alanında işbirliğini artırma kararı aldığı bildirildi.
Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de askerî koordinasyonu geliştirme yönündeki adımları, bölgedeki savunma ilişkileri ve güvenlik dengeleri açısından yakından izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.