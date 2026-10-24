İki ülkenin üst düzey deniz kuvvetleri komutanlarının da katıldığı tatbikatta, hizmet dışına çıkarılmış bir Yunan fırkateyni hedef alınarak batırıldı. Yaklaşık 370 milyon euroluk savunma anlaşmasının deniz kuvvetleri ayağını gözler önüne seren tatbikat, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları üzerindeki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleştirildi.

Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz'de dikkat çeken bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. Atina yönetiminin İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS ve SPIKE ER tipi güdümlü füzeler, Girit'in kuzeyindeki deniz sahasında test edildi.

Yunanistan ve İsrail deniz kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de ortak askerî eğitim kapsamında güdümlü füze atışları gerçekleştirdi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Girit'in kuzey açıklarında düzenlenen faaliyete Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ile İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyal Harel de katıldı.

Yunanistan ve İsrail deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği ortak askerî tatbikat ve füze atışları. (Foto: Yunan basını)

Yunanistan Genel Savunma Teçhizatı ve Yatırımları Müdürlüğü (GDAEE) ile İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri (Foto: Yunan basını)

Tatbikatın öne çıkan unsuru, Atina'nın İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS ve SPIKE ER tipi güdümlü füzelerin deniz hedeflerine karşı kullanılması oldu. İki ülkenin askerî unsurlarının aynı sahada bir araya gelmesi, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma ittifakının operasyonel boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

İSRAİL'DEN ALDIKLARI FÜZELERİ DENİZDE TEST ETTİLER

Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı SPIKE füze ailesi, farklı platformlardan hassas vuruş kabiliyeti sağlamak üzere geliştirildi. Özellikle SPIKE NLOS, doğrudan görüş hattının dışındaki hedeflere angaje olabilmesiyle öne çıkıyor.

Üretici Rafael'in teknik belgelerinde, deniz platformlarına yönelik SPIKE NLOS sisteminin menzili 32 kilometreye kadar belirtiliyor. Elektro-optik görüntüleme ve veri bağlantısı sayesinde operatör, füzenin uçuşu sırasında hedefi takip edebiliyor ve uygun koşullarda angajmana müdahale edebiliyor.

HEDEF GEMİYİ FÜZELERLE VE TORPİDOYLA BATIRDILAR

Tatbikatta Yunanistan'a ait fırkateynler, denizaltılar, hücumbotlar, helikopterler ve hava kuvvetleri unsurları görev aldı. İsrail Deniz Kuvvetleri de güdümlü füze taşıyan iki gemiyle faaliyete katıldı.

Atışlar kapsamında, hizmet dışına çıkarılmış Yunan fırkateyni Bouboulina (F-463) hedef gemi olarak kullanıldı. Yunan Deniz Kuvvetlerinin bildirdiğine göre, gemi tatbikatın sonunda bir denizaltıdan ateşlenen SUT torpidosuyla batırıldı.

Bu ayrıntı, tatbikatın yalnızca füze atışlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Farklı deniz unsurlarının katıldığı faaliyet, silah sistemlerinin kullanımının yanı sıra kuvvetler arası koordinasyon ve deniz hedeflerine yönelik operasyonların icrasını da kapsadı.

370 MİLYON EUROLUK ANLAŞMANIN DENİZ AYAĞI

Yunanistan ile İsrail arasındaki füze işbirliğinin temeli 2023 yılına uzanıyor. İsrail Savunma Bakanlığının 10 Nisan 2023 tarihli açıklamasına göre, iki ülke arasında Rafael üretimi SPIKE füze sistemlerinin tedarikini kapsayan yaklaşık 370 milyon euroluk hükûmetler arası anlaşma imzalandı.

Anlaşma, yalnızca deniz kuvvetlerini değil, kara ve hava platformlarında kullanılacak sistemleri de kapsıyordu. Yunanistan'ın Apache taarruz helikopterleri için SPIKE NLOS tedariki de bu çerçevede yer aldı.