Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor?

Muğla (16 derece): Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya (23 derece): Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İzmir (21 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

İstanbul (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa 20, Çanakkale 18, İstanbul 19 ve Kırklareli 18 derece.

EGE

Bölge genelinde sağanak beklenirken, Kıyı Ege'de yağışların kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilecek.

Denizli 21, İzmir 21, Manisa 20 ve Muğla 16 derece.

AKDENİZ

Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana 24, Antalya 23, Burdur 18 ve Hatay 23 derece.

İÇ ANADOLU

Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da gece, Eskişehir'de ise öğle ve akşam saatlerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara 19, Çankırı 19, Eskişehir 20 ve Konya 18 derece.