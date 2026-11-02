Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. 2 Kasım'da 4 il için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 3 Kasım'da uyarı kapsamındaki il sayısı 8'e çıkacak. Muğla'da metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken, sel, su baskını ve hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
MGM'nin 2 Kasım tarihli meteorolojik uyarı haritasında 5 il öne çıktı. Antalya, Balıkesir, Aydın ve İzmir için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Sarı kodlu iller: Antalya, Balıkesir, Aydın ve İzmir.
Turuncu kodlu il: Muğla.
Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturduğunu, turuncu kod ise tehlikeli meteorolojik durum beklendiğini ifade ediyor.
3 KASIM'DA 8 İL İÇİN ALARM: UYARI HARİTASI GENİŞLİYOR
Meteoroloji'nin 3 Kasım Salı gününe ilişkin uyarı haritasında 7 il sarı, 1 il ise turuncu kodla işaretlendi.
Sarı kodlu iller: Antalya, Balıkesir, Edirne, Manisa, Aydın, Çanakkale ve İzmir.
Turuncu kodlu il: Muğla.
Böylece sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen il sayısı 2 Kasım'daki 5 ilden 3 Kasım'da 8 ile yükseliyor.
MUĞLA'DA METREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR
Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor.
Muğla'da turuncu kodlu uyarı kapsamına alınan ilçeler şöyle:
Menteşe, Ula, Dalaman, Ortaca, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Yatağan, Seydikemer, Kavaklıdere, Datça ve Köyceğiz.
SEL, SU BASKINI VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT
Meteoroloji, kuvvetli ve şiddetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Kıyı Ege, Muğla ve Antalya'nın doğusunda beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar riski bulunuyor. Kıyı kesimlerde ise hortum oluşma ihtimaline karşı uyarı yapıldı.