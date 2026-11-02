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Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. 2 Kasım'da 4 il için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 3 Kasım'da uyarı kapsamındaki il sayısı 8'e çıkacak. Muğla'da metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken, sel, su baskını ve hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 2

METEOROLOJİ'DEN 5 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'nin 2 Kasım tarihli meteorolojik uyarı haritasında 5 il öne çıktı. Antalya, Balıkesir, Aydın ve İzmir için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu iller: Antalya, Balıkesir, Aydın ve İzmir.

Turuncu kodlu il: Muğla.

Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturduğunu, turuncu kod ise tehlikeli meteorolojik durum beklendiğini ifade ediyor.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 3

3 KASIM'DA 8 İL İÇİN ALARM: UYARI HARİTASI GENİŞLİYOR

Meteoroloji'nin 3 Kasım Salı gününe ilişkin uyarı haritasında 7 il sarı, 1 il ise turuncu kodla işaretlendi.

Sarı kodlu iller: Antalya, Balıkesir, Edirne, Manisa, Aydın, Çanakkale ve İzmir.

Turuncu kodlu il: Muğla.

Böylece sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen il sayısı 2 Kasım'daki 5 ilden 3 Kasım'da 8 ile yükseliyor.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 4

MUĞLA'DA METREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Muğla'da turuncu kodlu uyarı kapsamına alınan ilçeler şöyle:

Menteşe, Ula, Dalaman, Ortaca, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Yatağan, Seydikemer, Kavaklıdere, Datça ve Köyceğiz.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 5

SEL, SU BASKINI VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, kuvvetli ve şiddetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kıyı Ege, Muğla ve Antalya'nın doğusunda beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar riski bulunuyor. Kıyı kesimlerde ise hortum oluşma ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 6

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

İzmir (21 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya (23 derece): Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla (16 derece): Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 7

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa 20, Çanakkale 18, İstanbul 19 ve Kırklareli 18 derece.

EGE

Bölge genelinde sağanak beklenirken, Kıyı Ege'de yağışların kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilecek.

Denizli 21, İzmir 21, Manisa 20 ve Muğla 16 derece.

AKDENİZ

Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana 24, Antalya 23, Burdur 18 ve Hatay 23 derece.

İÇ ANADOLU

Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da gece, Eskişehir'de ise öğle ve akşam saatlerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara 19, Çankırı 19, Eskişehir 20 ve Konya 18 derece.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 8

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bolu 20, Düzce 21, Kastamonu 16 ve Zonguldak 19 derece.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilecek.

Amasya 21, Rize 20, Samsun 20 ve Trabzon 19 derece.

DOĞU ANADOLU

Bölgenin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Erzurum 13, Kars 14, Malatya 16 ve Van 14 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır 19, Mardin 19, Siirt 20 ve Şanlıurfa 22 derece.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 9

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? İŞTE 5 GÜNLÜK TAHMİN

2 Kasım Pazartesi: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak bekleniyor. Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor.

3 Kasım Salı: Batı ve güney kesimlerde yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Muğla için turuncu, 7 il için sarı kodlu uyarı bulunuyor.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 10

4 Kasım Çarşamba: Yağışların etki alanının genişleyeceği tahmin ediliyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

5 Kasım Perşembe: Batı ve iç kesimlerde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış görüleceği tahmin ediliyor.

6 Kasım Cuma: Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların sürmesi, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 11

HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde görülebilecek pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 12

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Meteoroloji'den son rapor çıktı: Peş peşe sarı ve turuncu alarm! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor? 13
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