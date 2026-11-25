A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanları Adil Tek ve Güven Özdemir, Türkiye genelinde beklenen yağışları, sıcaklık değişimlerini ve kış aylarına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım Çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminlerinde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenen 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN KAR, SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.