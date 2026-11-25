Yeni soğuk hava dalgası kapıda! Meteoroloji uzmanları peş peşe uyardı: Hepsi birden geliyor
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 17 il için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul'da sıcaklıkların yer yer sıfır dereceye kadar gerilemesinin ardından gözler yeni yağışlı sisteme çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanları Adil Tek ve Güven Özdemir, kış aylarına yönelik tahminlerini paylaştı. Peki İstanbul'a bu kış kar yağacak mı? Yeni yağışlı sistem ne zaman etkili olacak? İşte 25 Kasım Çarşamba il il güncel hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini hissettirmeye başladı. Yurdun doğusunda kar yağışı görülürken batı bölgelerde soğuk hava etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım Çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminlerinde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar beklenen 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
İstanbul'da sıcaklıkların yer yer sıfır dereceye kadar gerilemesiyle birlikte gözler önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerine çevrildi.
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanları Adil Tek ve Güven Özdemir, Türkiye genelinde beklenen yağışları, sıcaklık değişimlerini ve kış aylarına ilişkin tahminlerini paylaştı.
FIRTINANIN HIZI SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞABİLECEK
Rüzgarın Doğu Anadolu'da güneyli, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar tahmin ediliyor.
METEOROLOJİDEN KAR, SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı tablosuna göre 17 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunuyor.
Kar ve yağış uyarısı yapılan iller:
- Artvin
- Bayburt
- Giresun
- Gümüşhane
- Rize
- Trabzon
Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan iller:
- Ağrı
- Ardahan
- Bingöl
- Bitlis
- Elazığ
- Hakkari
- Iğdır
- Kars
- Muş
- Sinop
- Van
ADİL TEK'TEN DİKKAT ÇEKEN KIŞ TAHMİNİ
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasını, önümüzdeki günlerde beklenen yağışları ve kış aylarına ilişkin uzun vadeli tahminleri değerlendirdi.
İstanbul'da sıcaklıkların yer yer sıfır dereceye kadar gerilediğini belirten Tek, aralık, ocak, şubat ve mart aylarına dair sıcaklık ve yağış beklentilerini de aktardı.