'4 lastik değişmeli' diyen otomobil servisine baskın! Cezadan kaçmak için söyledikleri 'pes' dedirtti
İstanbul Şişli'de iki çalışan arasında geçen "ayarı elleme, 'bozuk' de" diyaloğunun ardından müşteriye '4 lastik değişmeli' denilmesiyle gündeme gelen otomotiv servisi, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Mevzuata aykırı işlemlerin tespit edilmesi üzerine otomotiv servisine cezai işlem uygulandı. Otomotiv servisinin işletmecisi Abbas Sezgin, "Olay sanal medyada paylaşılmadan önce 15 Kasım'da bilgimiz oldu. O gün arkadaşın işine son verdik. Şirket olarak o arkadaşları gönderdik" dedi ancak cezadan kurtulamadı.
Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşadığını söyleyen Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi. Serviste işlem yaptıran Furkan Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sanal medyadan paylaştı.
Görüntülerde araç içerisinde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otomotiv servisinde denetim yaptı. Denetim sırasında 'fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmaması', 'servis fişi düzenlenmemesi', 'garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi' ve 'tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılması'na ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Aykırılıklar tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.
ÜRÜNLERDE FİYAT ETİKETİ, HİZMETLERDE FİYAT LİSTESİ YOK
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi. Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin de işletmede bulundurulmadığı belirlendi.
İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde 'Özel Servis' ibaresine yer vermediği, şikâyetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu ortaya çıktı. Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği de tespit edildi. Denetimde tespit edilen aykırılıklar tutanak altına alınarak işletmeye cezai işlem uygulandı.
REKLAM KURULU'NA SEVK EDİLDİ
4 lastiğin değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu ayrıca incelenmek üzere Reklam Kurulu'na sevk edildi.