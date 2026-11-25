"O GÜN İŞİNE SON VERDİK" İşletme sahibi Abbas Sezgin, "Şirketimizin sahibiyim. Olay 9 Kasım'da gerçekleşti. Müşterimiz buraya geldiği zaman lastiğinde bir balon olduğunu zaten kendi ifade etti. Olay anında ben burada yoktum ama burada çalışanların söylediği bu şekilde. Bir lastikte balon olduğu için bu balonlu lastiğin kesinlikle değişmesi gerektiğini biz söyledik. Bir tane lastiği aracına taktık."

"Daha sonra da ustalar aracı rota alıyorlar, rot ayarı da yapılıyor ve buradan çıkıp gidiyor. Faturası kesiliyor. Burada en büyük hata çalışanın, beyefendinin aracın içerisinde, 'aracı rota alın ve rotunu yapmayın' tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor. Gelen müşterimiz de haklı olarak bunun farkına varıyor, sanal medyada paylaşıyor."

"Daha sonrasında tabii bu araçta kayıt cihazı olduğu için kaydediyor. Olay sanal medyada paylaşılmadan önce 15 Kasım'da bilgimiz oldu. O gün arkadaşın işine son verdik. Şirket olarak o arkadaşları gönderdik. Müşterimiz bizi aramadı. Şirket sahibi olarak ne oğlumu ne beni kesinlikle aramadı. Biz 20 yıldır buradayız. 20 yıldır ilk defa böyle bir şey başımıza geldi."