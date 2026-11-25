KİRALIK KATİLLE EVE GELİP KEŞİF YAPMIŞ

Pınar Kayabaşı'nın, babasını öldürmesi için anlaştığı kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getirttiği, Çeşme'de buluştuğu, cinayet için silah teslim ettiği ve eve rahatça girebilmesi için anahtar verdiği belirlendi.

Ayrıca kiralık katil Ö.Ö.'nün, Pınar Kayabaşı ile Urla'daki eve gelerek birlikte keşif yaptıkları tespit edildi. Pınar Kayabaşı'nın kiralık katille görüşmesi güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

İFADESİ "PES" DEDİRTTİ

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Pınar Kayabaşı'nın, "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yıllardır babamın yanındayım" dediği öğrenildi. Ancak kiralık katil Ö.Ö.'nün Pınar Kayabaşı ile yaptığı görüşmeyi videoya aldığı ve görüntülerin delil olarak dosyaya girdiği belirtildi.

PARAYA SIKIŞINCA CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Pınar Kayabaşı'nın, 40-50 işçinin çalıştığı babasına ait tekstil firmasının başına 3 ay önce geçtiği ve işleri babasından devraldığı belirtildi. İşlerinin yolunda gitmemesi ve maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle bu cinayeti planladığı tahmin ediliyor. Pınar Kayabaşı'nın cinayetten birkaç ay önce kızıyla birlikte sevgilisi Süleyman Altun'un evinde kaldığı öğrenildi.

Kiralık katil Ö.Ö.'nün cinayetten sonra görüşmeler yaptığı cep telefonunu kırarak Çeşme'de denize attığı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra önce Van'a kaçan Ö.Ö.'nün daha sonra İran'a geçtiği belirlendi. Ö.Ö. hakkında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarıldı.