Hain evlat şeytani plan! Babasına kurduğu tuzak ortaya çıktı: Kiralık katille keşif yapmış
İzmir Urla'da 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Miras için babasını öldürtmekle suçlanan Pınar Kayabaşı'nın, Elazığ'dan getirttiği kiralık katille Çeşme'de buluştuğu, cinayette kullanılacak silahı ve malikaneye girebilmesi için evin anahtarını verdiği belirlendi. İkilinin cinayet öncesi evde keşif yaptığı da tespit edildi. İşte kan donduran detaylar...
"Beyaz Saray" olarak bilinen lüks malikanesinde silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 3 çocuk babası 72 yaşındaki işadamı Bekir Kayabaşı cinayetindeki detaylar kan dondurdu.
Babasını öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla tutuklanan Pınar Kayabaşı'nın kan donduran planı deşifre oldu. Elazığ'dan İzmir'e getirtilen kiralık katille Çeşme'de buluşan Kayabaşı'nın, cinayette kullanılacak silahı teslim ettiği ve malikanenin anahtarını verdiği ortaya çıktı. Katille birlikte cinayet öncesi keşif yaptığı da belirlendi.
Kan donduran olay, 10 Kasım Salı gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 72 yaşındaki 3 çocuk babası tekstilci Bekir Kayabaşı, aynı gün hastanede yatmakta olan eşini ziyaret ettikten sonra tek başına geldiği lüks malikanesinde öldürüldü.
2 BIÇAK DARBESİ VE TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Bekir Kayabaşı'nın 2 bıçak darbesi ve tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Katil, iş adamının cüzdanındaki paraya, kredi kartlarına ve araç anahtarına dokunmadan olay yerinden ayrıldı.
600 SAATLİK KAMERA KAYDI DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'ı kapsayan güzergâhlarda yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi ve 30 KGYS kamerası ile 45 ayrı noktadan temin edilen görüntüler olmak üzere toplam 600 saatlik kamera kaydı detaylı şekilde incelendi.
PINAR KAYABAŞ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili Pınar Kayabaşı, sevgilisi Süleyman Altun ve diğer şüpheliler Hakan Hüseyin Sürmelioğlu ile Mehmet Varan Altuntaş tutuklandı.
ŞEYTANİ PLAN KAN DONDURDU
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, miras için sevgilisiyle birlikte babasını öldürtmek amacıyla kiralık katil tuttuğu öne sürülen Pınar Kayabaşı'nın şeytani planının ayrıntıları kan dondurdu.