Tarih belli oldu! Türkiye'nin hızlı tren haritası değişiyor: 18 şehir daha listeye girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 25 yılda Cumhuriyet dönemindeki demir yolu ağının tamamının yenilendiğini belirtti. Yeni yüksek hızlı tren hattı projelerini açıklayan Uraloğlu, "32 şehrimize direkt YHT ile yolcu taşınabilecek. Bursa'dan Kars'a 18 şehir daha YHT ile buluşacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu altyapısına dair bilgi verdi. Son 25 yılda Cumhuriyet dönemindeki demir yolu ağının tamamının yenilendiğine işaret eden Uraloğlu, "2002'de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 2026'da yüzde 30 artırarak 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğumuz da 2002'de 2 bin 122 kilometreydi. Bu yıl itibarıyla oradaki yatırımımızı da artırdık ve yüzde 259 yükselterek 7 bin 627 kilometreye çıkardık" ifadesini kullandı.

RAYLI SİSTEM HATLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Uraloğlu, demir yolunda hızlılığa da büyük önem verdiklerini kaydederek 2002'de bu alanda bir çalışma olmamasına karşın 2026'da hızlı tren hat uzunluğunu 2 bin 604 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Kent içi raylı sistem hatlarına yönelik çalışmaların da sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Ülkemizde 2002'de 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hattını bugüne geldiğimizde yaptığımız yatırımlarla yüzde 276 yükselterek 1056 kilometreye ulaştırdık" diye konuştu. TÜRKİYE'NİN İKİ BÜYÜKŞEHRİNE HIZLI TREN GELİYOR!

"DEMİR YOLU HAT UZUNLUĞU 31 BİN 439 KİLOMETREYE ULAŞACAK" Uraloğlu, Türkiye'de bulunan demir yolu hatlarının 11 bin 668 kilometresinin konvansiyonel, 2 bin 604 kilometresinin de hızlı tren hattı olduğunu ifade etti.