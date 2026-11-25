Gram altın yeniden 6 bin TL'nin altında! Fiyatlar neden düşüyor? Piyasaları etkileyen 3 ana etken
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken gram altın yeniden 6 bin TL'nin altına geriledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, teknoloji hisselerindeki sert satışlar ve vadeli altın işlemlerinde teminat oranlarının artırılması değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın tarafında ise 3 bin 500 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi. Peki altın fiyatları neden düşüyor? Düşüşler kalıcı mı? İşte 25 Kasım 2026 Çarşamba günü güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...
Altın piyasasında kısa süreli toparlanmanın ardından satış baskısı yeniden etkisini artırdı. Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler teknoloji hisselerinde sert kayıplara neden olurken Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler de altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Uluslararası piyasalarda ons altında yaşanan düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı.
GRAM ALTIN YENİDEN 6 BİN TL'NİN ALTINA GERİLEDİ
Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 5 bin 780 liradan tamamladı.
Yeni güne de düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybederek 5 bin 744 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 45 liradan, Cumhuriyet altını ise 39 bin 700 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 3 bin 525 dolar seviyesine geriledi.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
ABD Merkez Bankasının faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dolara olan talep artarken bu durum altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturuyor.
Fed yetkililerinin sıkı para politikasını destekleyen açıklamalarının ardından piyasalar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini yüzde 96,4 olarak fiyatlıyor. 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali ise yüzde 3,6 seviyesinde bulunuyor. Ocak ayında da yeni bir faiz artırımı bekleniyor.
Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla dolar endeksi yüzde 0,2 artarak 104 seviyesine yükseldi.
Faiz getirisi bulunmayan altın, yükselen faiz beklentileri ve güçlenen dolar nedeniyle baskı altında kalıyor.
TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ DALGASI
Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, küresel piyasalarda satış baskısı oluşturmaya devam ediyor.
New York borsasında Nvidia hisseleri yüzde 5,9, Broadcom hisseleri yüzde 4, Micron Technology hisseleri yüzde 11 ve Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.
Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken S&P 500 endeksi yüzde 0,5, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,48 geriledi.
Teknoloji hisselerindeki satış baskısı Asya piyasalarına da yansıdı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.
GÜMRÜK VERGİSİ ENDİŞESİ PİYASALARI BASKILIYOR
ABD'nin yeni gümrük vergilerine ilişkin planları da küresel piyasalardaki belirsizliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.
The Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına ilişkin haberi, yatırımcıların risk iştahını azalttı.
Yatırımcılar, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin yerine Trump yönetiminin hazırladığı yeni planın ekonomik büyüme, enflasyon ve şirket karları üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor.