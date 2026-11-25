Hisse senedi piyasalarındaki satışların altın üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade eden Kumari, yeni sinyaller gelene kadar piyasalarda konsolidasyon sürecinin devam edeceğini kaydetti.

Reuters'ta yer alan habere göre ANZ analisti Soni Kumari, altındaki son düşüşün temel nedeninin yatırımcıların teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için nakde ihtiyaç duyması olduğunu belirtti.

Böylece yatırımcıların aynı büyüklükteki pozisyonu koruyabilmek için daha fazla teminat bulundurması gerekiyor.

Önceki yüzde 5'lik teminat oranında 18 bin dolar yatırılması gerekirken yeni yüzde 6'lık oranla bu tutar 21 bin 600 dolara yükseliyor.

Ons altın fiyatının 3 bin 600 dolar olduğu varsayıldığında, 100 ons büyüklüğündeki bir sözleşmenin toplam değeri 360 bin dolara ulaşıyor.

Standart 100 ons altın sözleşmesinde başlangıç ve sürdürme teminatı, sözleşme değerinin yüzde 5'inden yüzde 6'sına çıkarıldı. Oransal olarak 1 puanlık artışa karşılık gelen bu değişiklik, yatırımcıların bulundurması gereken teminat tutarında yüzde 20'lik yükseliş anlamına geliyor.

Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise CME Group'un vadeli işlem sözleşmelerinde teminat oranlarını artırması oldu.

ALTINDA SATIŞ BASKISI ARTABİLİR Mİ?

Teminat oranlarının yükselmesi, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları etkiliyor. İlave teminatı karşılayamayan yatırımcılar, mevcut pozisyonlarını azaltmak veya kapatmak zorunda kalabiliyor.

Bu durum altın piyasasındaki satış baskısını artırabilecek unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak teminat artışı tek başına altın fiyatlarında yeni bir düşüş dalgasının kesin göstergesi olarak kabul edilmiyor.

Söz konusu düzenleme, fiziki altın yatırımcıları için doğrudan bir teminat yükümlülüğü oluşturmazken uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri üzerinden gram altını dolaylı olarak etkileyebiliyor.