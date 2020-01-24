Vatandaşa hileli ürün yedirenlere hapis cezası geliyor! Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi gündem oldu. Domuz eti ve at eti satan firmalar açıklandı. Bazı firmaların daha önce de ceza almasına rağmen farklı isimle ürünlerini piyasaya sürmeye devam ettiği görüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili "Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz. Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Taslak cezamızda 250 bin liraya kadar ceza, 5 yıla kadar hapis var" dedi.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 20:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 20:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda güvenliği milli güvenlik meselesi" çağrısı ve en son 229 firmanın ifşa olmasının ardından gıda sahtekarlarına hem hapis hem de sektörden men cezası içeren ağır cezalar geliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Bakan Pakdemirli, halk sağlığını tehdit eden firmalara ilişkin soru üzerine de toplumun ve halkın sağlığıyla oynayan, yanlış ürünler üretenlere karşı dün olduğu gibi bugün de savaş ve gayret içinde olduklarını belirtti.
İfşalarla ilgili, "Ne kadar yanlış varsa bunları ifşa edelim" dediğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bir firmayı birkaç defa ifşa ettiğiniz zaman o firmanın piyasada iş yapma imkanı kalmıyor. Firmalardan bir tanesi bakanlığa geldi, 'Benim işim biter, dükkanımı kapatırım. Şu kadar insan çalışıyor, beni listeden çıkarın.' dedi. İki gözü iki çeşme bakanlığın önüne gelip ağlıyor. 'Buna acımayın.' dedim. Gıda üreten birisi kanunlara uygun ürün üretecek. Bunun lamı cimi yok. Ambalajsız gıdalarda büyük riskle karşı karşıyasınız. Ne aldığınızı bilmeyebilirsiniz. Affedersiniz, içinde hayvan idrarı olabilir. Yollarda satılan zeytin yağının içinde başka bir yağ katıp satabilirler. Bilmediğiniz yerlerden açık ürün alınmamasını tavsiye ediyorum. Ambalajlardaki gıdaların denetiminin yoğun ve riskin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Gıda denetimine ilişkin yasa TBMM'ye gitti. İlgili bakanlıklar bunun üzerinde çalışıyor. Ocak sonu gibi yasalaşacak. Denetimlerde kanunun verdiği en yüksek cezaları veriyoruz ancak oradan kazanılan getiri fazla olduğu için cezayı göze alıyorlar ya da firmanın adını bir süre sonra değiştiriyorlar. Bu firmaları ticaretten mene kadar gidebiliriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile konuştum. Bu tarz davranışta olan kişileri meslekten men etme gibi bir yetkileri var. Bir yandan buna da çalışıyoruz. Üst üste bu hataları yapanlara göz açtırmazsak Türkiye'deki gıda kalitesini, mevcut durumdan çok daha iyi bir yere getiririz."
HAPİS CEZASI GELİYOR
Halk sağlığıyla oynayan firmalara yönelik hazırlanan ve hapis cezasını da içeren yasa taslağının ilgili bakanlıklarla da görüşüleceğine işaret eden Pakdemirli, en ağır cezalarla bu gibi işlerin yeniden yapılamayacak duruma getirilmesi gerektiğini söyledi.