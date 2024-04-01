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Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00-17.00 arasında oy kullandı. Türkiye geneli belediye seçim sonuçlarına 81 ilde belli oldu. Peki, 81 ilin belediye seçim sonuçları ne? İşte il il 81 ilin seçim sonuçları şöyle...

Giriş Tarihi: 01.04.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:54
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Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...

Türkiye, dün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5 yıllık süreyle kentleri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Son derece olgunluk içerisinde yapılan seçimle Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispatladı. Seçmen yerel yönetimlerde muhalefete sorumluluk verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmen, 2019 seçimlerindeki gibi tercihi CHP'nin adaylarından yana kullandı.

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Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ DENGE
Seçim sonucunda 30 büyükşehirde yeni bir denge oluştu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı.

AK Parti, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Hatay'da seçimi kazandı.

CHP ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ'da yarışı önde tamamladı. DEM Parti Diyarbakır, Mardin ve Van'da, YRP ise Şanlıurfa'da seçimi kazandı.

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Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...

İLLERE GÖRE DAĞILIM
Kesin olmayan sonuçlara göre, büyükşehirler dışında kalan 51 ilde, AK Parti 12, CHP 21, MHP 8, İyi Parti 1, YRP 1 ve DEM Parti 7, BBP ise 1 ilde belediye başkanlığını kazandı. MHP 24 ilde aday çıkarmayarak AK Parti'nin adayını destekledi.
AK Parti'nin adayları Aksaray, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Niğde, Rize, Şırnak'ta kazandı.

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Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...

CHP'nin adayları ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak'ta yarışı önde bitirdi.
MHP, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kars, Kırklareli, Osmaniye, Tokat illerinde başkanlığı kazanırken, YRP Yozgat'ta, İyi Parti Nevşehir'de, DEM Parti ise Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli'de seçimi kazandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) ise sadece Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı.

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Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...

İŞTE KAZANAN ADAYLAR
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 81 ilde belediye başkanlığını kazanan adaylar.