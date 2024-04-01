Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ DENGE

Seçim sonucunda 30 büyükşehirde yeni bir denge oluştu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı.

AK Parti, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Hatay'da seçimi kazandı.

CHP ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ'da yarışı önde tamamladı. DEM Parti Diyarbakır, Mardin ve Van'da, YRP ise Şanlıurfa'da seçimi kazandı.