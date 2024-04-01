01 Nisan 2024, Pazartesi
Türkiye kararını verdi! İşte 81 ilin seçim sonuçları...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00-17.00 arasında oy kullandı. Türkiye geneli belediye seçim sonuçlarına 81 ilde belli oldu. Peki, 81 ilin belediye seçim sonuçları ne? İşte il il 81 ilin seçim sonuçları şöyle...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:54
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