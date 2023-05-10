10 Mayıs 2023, Çarşamba
The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı
Türkiye tarihinin en önemli seçimine giderken, Türkiye'yi ve Türk seçmenini adeta tehdit ederek seçilen lidere "diktatör" yakıştırması yapan İngiliz The Economist'in Erdoğan karşıtlığı uğruna yaptıkları adeta akılalmaz boyutlara ulaştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken, "İpin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 10.05.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 08:55
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