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The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı

Türkiye tarihinin en önemli seçimine giderken, Türkiye'yi ve Türk seçmenini adeta tehdit ederek seçilen lidere "diktatör" yakıştırması yapan İngiliz The Economist'in Erdoğan karşıtlığı uğruna yaptıkları adeta akılalmaz boyutlara ulaştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme alırken, "İpin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.05.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 08:55
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The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı

İşte Dilek Güngör'ün "The Economist ipin ucunu kaçırdı" başlıklı yazısı
Farkında mısınız? Küreselciler hızlarını alamadı. Hemen hemen her gün Batı'da bir gazetede, dergide 'Erdoğan gitmeli' kapağı çıkıyor. Başta da İngilizlerin meşhur dergisi The Economist'te... Hatta onlar ipin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar.
Tabii bu derginin ilk vukuatı değil...

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The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı

Geçmişte de benzerlerini yaptılar.
Neden peki?
Bence asıl soru bu...

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The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı

Yani Batı'nın dergilerinde, TV'lerinde, gazetelerinde neden her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarlığı yapılıyor? Neden bu dergiler, gazeteler açık açık muhafelete oy istiyor? Sistematik düşmanlığın sebebi ne?

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The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı

Bence, muhalifler bu soruların cevaplarını bulmalı...
Haa bana sorarsanız, cevabım Erdoğan'ın ülke adına verdiği bağımsızlık mücadelesi derim.
Şöyle bir düşünün...

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The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı

Emperyalist güç odakları ne istiyor?
Ülkeyi yeniden kendilerine bağlayacakları bir sömürge düzeni... Ulusun varlık koşulu olan tam bağımsızlıktan vazgeçilmesi... Kendi çıkarlarına ters düşmeyecek hatta istediklerini yapacak bir iktidar...
Daha önce de denemediler mi?