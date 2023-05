The Economist ipin ucunu kaçırdı! Erdoğan karşıtlığı skandal boyuta ulaştı

İşte Dilek Güngör'ün "The Economist ipin ucunu kaçırdı" başlıklı yazısı

Farkında mısınız? Küreselciler hızlarını alamadı. Hemen hemen her gün Batı'da bir gazetede, dergide 'Erdoğan gitmeli' kapağı çıkıyor. Başta da İngilizlerin meşhur dergisi The Economist'te... Hatta onlar ipin ucunu o kadar kaçırdılar ki, 'Erdoğan gitmeli, oyunuzu kullanın' dedikleri kapağı bu sefer 27 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının arka planı yapmışlar.

Tabii bu derginin ilk vukuatı değil...