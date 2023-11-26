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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

"Kaç puanla takdir teşekkür belgesi alınır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Öğrenciler, e-Okul üzerinden takip ettikleri notlarına odaklanarak, takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını sorguluyor. Peki, takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? İşte 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!

Giriş Tarihi: 26.11.2023 22:28
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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

Öğrenciler, takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli hesaplamalara başladı. e-Okul sistemi üzerinden notlarını ve derslerini kontrol eden öğrenciler, not ortalamalarını hesaplamak için detaylı araştırmalar yapıyor. İşte takdir teşekkür hesaplama robotu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür hesaplamalarında, öğrencilerin notları ve ders saatleri önemli bir rol oynar.

Notlar, ilgili dersin haftalık saat sayısıyla çarpılarak ağırlıklı not elde edilir.

Tüm derslerin ağırlıklı notları toplandıktan sonra, bu toplam not haftalık toplam ders saatine bölünerek dönemlik not ortalaması elde edilir.

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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

İşte takdir ve teşekkür hesaplamasının adımları:

Not ve Ders Saati Bilgilerini Belirleme: Her bir ders için alınan not ve o dersin haftalık ders saati bilgilerini belirle.

Örneğin:

📝Türkçe (4 saat, not: 80)
📝Matematik (3 saat, not: 75)
📝Beden Eğitimi (2 saat, not: 100)
📝Fen Bilgisi (2 saat, not: 60)

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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

Not ve Ders Saati Çarpımı: Her bir dersin notunu o dersin haftalık ders saatiyle çarp. Örneğin:

📝Türkçe: 4×80=3204×80=320
📝Matematik: 3×75=2253×75=225
📝Beden Eğitimi: 2×100=2002×100=200
📝Fen Bilgisi: 2×60=1202×60=120

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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin dönem sonu not ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması gerekiyor. Bu not aralığındaki öğrenciler, başarılarını teşvik etmek adına teşekkür belgesi almaya hak kazanıyorlar.