TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

İşte takdir ve teşekkür hesaplamasının adımları:

Not ve Ders Saati Bilgilerini Belirleme: Her bir ders için alınan not ve o dersin haftalık ders saati bilgilerini belirle.

Örneğin:

📝Türkçe (4 saat, not: 80)

📝Matematik (3 saat, not: 75)

📝Beden Eğitimi (2 saat, not: 100)

📝Fen Bilgisi (2 saat, not: 60)