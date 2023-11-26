26 Kasım 2023, Pazar
TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...
"Kaç puanla takdir teşekkür belgesi alınır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Öğrenciler, e-Okul üzerinden takip ettikleri notlarına odaklanarak, takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını sorguluyor. Peki, takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? İşte 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 22:28
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