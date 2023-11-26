TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...

Öğrenciler, takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli hesaplamalara başladı. e-Okul sistemi üzerinden notlarını ve derslerini kontrol eden öğrenciler, not ortalamalarını hesaplamak için detaylı araştırmalar yapıyor. İşte takdir teşekkür hesaplama robotu!