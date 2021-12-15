15 Aralık 2021, Çarşamba
SON DAKİKA! Vatandaştan Meral Akşener'i kaçıran 'HDP' sorusu
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bir grup partili Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretler sırasında engelli olduğunu söyleyen Erdoğan Aşçı isimli bir vatandaş Akşener'e HDP ile yapılan gizli ittifakı kastederek "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz." sorusunu sordu. Akşener vatandaşın sorusuna verdiği skandal yanıt ise sosyal medyada tepki çekti.
Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 22:43
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