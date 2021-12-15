SON DAKİKA! Vatandaştan Meral Akşener’i kaçıran ’HDP’ sorusu

"ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YOL YÜRÜYORSUNUZ"

650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.