SON DAKİKA! Vatandaştan Meral Akşener’i kaçıran ’HDP’ sorusu

"650 LİRA İLE HARİKA BİR HAYAT YAŞAMAYA DEVAM ET"

Her fırsatta kendi içlerindeki sıkıntıları perdelemek için 'ekonomi kötü' algısı ile hükümeti hedef alan Akşener meseleyi yine oraya çekerek, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek olay yerinden hızlıca ayrıldı.