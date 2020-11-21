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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler turistlere kaldı. Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular evlerine çekilirken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki turistler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 22:52
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular evlerine çekilirken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Ekipler ise turistlere pasaport ve kimlik kontrolü yaptı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı

İstiklal Caddesi girişinde turistlere servis yapmaya devam eden büfeler ise polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası online servise geçti. Yoğunluk dağıtıldı.

İŞTE KISITLAMA SONRASI İSTANBUL

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı

Bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın ardından vatandaşların birçoğu evlerine çekilirken İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Polis ve zabıta ekipleri turistlere farklı noktalarda kimlik denetimi yaptı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı

Ayrıca ekipler büfe önlerinde oluşan turist yoğunluğuna müdahale ederken, işletmelerden siparişlere internet üzerinden devam etmeleri istendi.