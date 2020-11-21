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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Taksim turistlere kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler turistlere kaldı. Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular evlerine çekilirken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki turistler dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 22:52
Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular evlerine çekilirken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Ekipler ise turistlere pasaport ve kimlik kontrolü yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstiklal Caddesi girişinde turistlere servis yapmaya devam eden büfeler ise polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası online servise geçti. Yoğunluk dağıtıldı.
İŞTE KISITLAMA SONRASI İSTANBUL
Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.
Bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın ardından vatandaşların birçoğu evlerine çekilirken İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Polis ve zabıta ekipleri turistlere farklı noktalarda kimlik denetimi yaptı.
Ayrıca ekipler büfe önlerinde oluşan turist yoğunluğuna müdahale ederken, işletmelerden siparişlere internet üzerinden devam etmeleri istendi.