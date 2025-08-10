Seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Erdoğan! “Muhtar bile olamaz” diyenlere demokrasi dersi

10 Ağustos 2025, Pazar

Ağustos ayı Türk siyasi tarihinde dönüm noktalarından biri haline geldi. Farklı yıllarda da olsa AK Parti'nin kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşu gibi birçok önemli eşik bu ay içerisinde gerçekleşti. Bu süreçler aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve vesayetin yıkılması için önemli ve bir o kadar da kritik süreçlerdi. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 12:15
"Muhtar bile olamazsın" dediler ancak o Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı makamına kadar yükseldi üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ" DİYENLERE DEMOKRASİ DERSİ
Ağustos ayı Türkiye siyaseti açısından oldukça önemli ve kritik eşiklere ev sahipliği yapıyor.

Öyle ki AK Parti'nin kuruluşundan Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşuna kadar birçok dönüm noktası farklı yıllarda da olsa aynı zaman diliminde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan liderliğinde başlayan demokratik ivme Türkiye Cumhuriyeti'ninde bu alanda ilerlemesinde bir milat oldu.

24 yıldır bir partiyi, 23 yıldır da iktidarı elinde tutan Başkan Erdoğan için yol hiçbir zaman çiçek bahçeleriyle dolu olmadı.

27 Nisan e - muhtırası, 15 temmuz darbe girişimi, 6-8 ekim olayları, Gezi Parkı ayaklanması, ülkenin dört bir yanında patlatılan bombalar, terör saldırıları... Hepsi birer sınavdı.

Kelime-i tevhid tartışmaları, kiliseye saldırısı, Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk provokasyonu hatta Riyad'taki futbol krizi bile ayrışma odaklıydı.

Toplumda tansiyonu yükselten ve farklı ideolojilere sahip kesimleri karşı karşıya getiren bu hamlelerin hiçbiri öylesine değildi.

Yakın siyasi tarihten aldığı büyük derslerle bugünlere gelen Türkiye artık biliyor ki yargı tuzaklarıyla bir gelecek heba edilemez.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen istikrar uzun yıllar daha bu milletin güvencesi olacak.

O güvencenin temelini ise daha uzun yıllar Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluşturacak.

