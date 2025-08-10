“Muhtar bile olamaz” diyenlere demokrasi dersi! Seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Erdoğan

10 Ağustos 2025, Pazar

Ağustos ayı Türk siyasi tarihinde dönüm noktalarından biri haline geldi. Farklı yıllarda da olsa AK Parti'nin kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşu gibi birçok önemli eşik bu ay içerisinde gerçekleşti. Bu süreçler aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve vesayetin yıkılması için önemli ve bir o kadar da kritik süreçlerdi. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı.
