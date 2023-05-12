12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?

SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?

"Sandık görevlisi ücretleri ne kadar kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Pazar günü yapılacak. Sandık başında görev alacak kişiler seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını ve ne kadar verileceğini araştırıyor. Peki, Seçim ücretleri ne zaman yatacak?, Sandık görevlisi görevlisi ücretleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:20
  • 1
  • 12
SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?

"Seçim görevlisi ücretleri ne kadar, ne zaman verilecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Tüm Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa giderek, 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanan görevliler ve seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar da araştırmalarına devam ediyor. İPeki, seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, YSK sandık görevlisi ücreti memur, başkan, siyasi parti temsilcisi, üyeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?

SANDIK GÖREVLİ SORGULAMA EKRANI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sandık başında görevli olacak memura çalışacakları merkezler iletildi. Görevlilerin kaç numaralı sandıkta görev alacağı ise önümüdeki günlerde kesinlik kazanacak.

Seçim Sonuçları 2023 için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

  • 3
  • 12
SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

  • 4
  • 12
SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

  • 5
  • 12
SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor: