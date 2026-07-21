Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 şüphelinin emniyetteki ifadeleri, kamuoyuna "şeffaf" olarak sunulan denetim raporlarının arkasındaki büyük manipülasyonu ortaya çıkardı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent ile 550 bin lira karşılığında anlaştıklarını ve usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı.
Asrın felaketinde kamu kurumları itibarsızlaştırılarak milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
DENETİM SKANDALI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre 9 şüphelinin ifadesi, dernek etrafında dönen mali usulsüzlükleri ve denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Kamuoyuna "Ahbap şeffaf şekilde denetlendi" olarak yansıtılan raporların arkasındaki gerçekler denetçilerin ve mali müşavirlerin itiraflarıyla yıkıldı.
Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'in kendisini doğrudan aradığını ve 550 bin lira karşılığında anlaştıklarını itiraf etti. Taşar, yaptıkları çalışmanın tam denetim olmadığını; faturaların gerçekliğini, hizmetin teslim edilip edilmediğini veya paranın başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığını kesinlikle araştırmadıklarını itiraf etti.
Mali Müşavir Ersin Gökgün ise sadece hesaba giren ve çıkan paraya baktıklarını belirterek, "Bağışların nereye ve ne şekilde harcandığını denetlemedik" dedi.