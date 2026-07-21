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Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 şüphelinin emniyetteki ifadeleri, kamuoyuna "şeffaf" olarak sunulan denetim raporlarının arkasındaki büyük manipülasyonu ortaya çıkardı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent ile 550 bin lira karşılığında anlaştıklarını ve usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 1

Asrın felaketinde kamu kurumları itibarsızlaştırılarak milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 2

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 3

DENETİM SKANDALI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre 9 şüphelinin ifadesi, dernek etrafında dönen mali usulsüzlükleri ve denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Kamuoyuna "Ahbap şeffaf şekilde denetlendi" olarak yansıtılan raporların arkasındaki gerçekler denetçilerin ve mali müşavirlerin itiraflarıyla yıkıldı.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 4

Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'in kendisini doğrudan aradığını ve 550 bin lira karşılığında anlaştıklarını itiraf etti. Taşar, yaptıkları çalışmanın tam denetim olmadığını; faturaların gerçekliğini, hizmetin teslim edilip edilmediğini veya paranın başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığını kesinlikle araştırmadıklarını itiraf etti.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 5

Mali Müşavir Ersin Gökgün ise sadece hesaba giren ve çıkan paraya baktıklarını belirterek, "Bağışların nereye ve ne şekilde harcandığını denetlemedik" dedi.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 6

DERNEK MANİPÜLASYON YAPTI
Mali Müşavir Muharrem Karataş da derneğin kamuoyuna sunduğu raporların kapsamlı bir denetimmiş gibi gösterilmesini "manipülasyon" olarak nitelendirdi.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 7

Şüpheli Gülgün Öztürk'ün avukatı ise Haluk Levent'in kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu. Şüpheli denetçiler, yapılan işlemin kapsayıcı bir denetim değil, sadece sunulan belgelere bakılan sınırlı bir durum tespiti olduğunu söyledi.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 8

TÜRMOB BAŞKANI'NDAN GERİ VİTES
Eski TÜRMOB Başkanı, CHP'li Parti Meclisi üyesi ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Emre Kartaloğlu da ifadesinde kurum olarak doğrudan bir denetim yetkilerinin bulunmadığını söyledi. Ancak Kartaloğlu daha önce usulsüzlük olmadığına ilişkin ifadeleri hatırlatılması üzerine, "denetim ekibinden gelen bilgilere dayanarak öyle konuştum" dedi.

Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık 9

KONUTLAR YAPILMADI
Deprem döneminde 4 milyar lirayı aşan bağış toplayan dernekte, Haluk Levent'in yetkileri kendi üzerine aldığı, dernek parasını şahsi hesaplara ve bağlantılı isimlere aktardığı ortaya çıktı. Eski Sayman Hüseyin Küçük, 1300 konut için dört firmayla ödeme yapıldığını belirtirken, muhasebe personeli Suzan Düşküner Mintaş ise bu konutların yalnızca 460'ının tamamlanabildiğini, yaklaşık 840 konutun ise yapılmadığını itiraf etti.

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