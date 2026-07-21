Rüşvet çarkıyla Ahbap'ı aklama tezgahı! 550 bin TL'ye sahte şeffaflık

DERNEK MANİPÜLASYON YAPTI

Mali Müşavir Muharrem Karataş da derneğin kamuoyuna sunduğu raporların kapsamlı bir denetimmiş gibi gösterilmesini "manipülasyon" olarak nitelendirdi.

Şüpheli Gülgün Öztürk'ün avukatı ise Haluk Levent'in kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu. Şüpheli denetçiler, yapılan işlemin kapsayıcı bir denetim değil, sadece sunulan belgelere bakılan sınırlı bir durum tespiti olduğunu söyledi.