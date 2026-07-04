Özgür Özel'in yol haritası ne? Yeni parti için o tarih işaret edildi

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası parti içindeki arınma gerilimi yeni bir boyuta taşındı. Manisa Milletvekili Özgür Özel, beklediği karşılığı alamayınca yol haritasını tamamen değiştirdi. Genel Merkez ile ipleri kopma noktasına gelen Özel'in, Ağustos ayında yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihini kritik eşik olarak belirleyen Özel ve ekibi, yargı sürecinden sonuç çıkmaması durumunda kendi yollarını çizmeye kararlı. İşte CHP'deki gizli planın detayları…

CHP'de kurultay tartışmaları alevlenirken, Özgür Özel'in Genel Merkez yönetimine karşı takındığı sert tavır söylemlerine de yansıdı. ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ YOL HARİTASI NE? Geçmişe dönük hesaplaşmaların sinyalini veren Özgür Özel, "Genel Merkez'de o kara günü yaşatanlara, varsa şu kadarcık hakkım helal etmiyorum. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız" sözleriyle mevcut yönetime adeta savaş açtığını ilan etti.

CHP'de çift başlılık sürerken Özgür Özel, yol haritasını belirledi. Yeni parti için ağustos ayı işaret edilirken, Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebiyle toplanan delege imzalarını genel merkeze teslim etti.

Ancak tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay toplanamıyor. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlattığı belirtilirken, Özel'e "Madem örgüt arkamızda diyorsunuz, gelin olağan kurultayda yarışalım" mesajının iletildiği ifade edildi. Özel cephesinin ise genel merkezin bu tutumunu samimi bulmadığı öğrenildi.

OLAĞAN MI OLAĞANÜSTÜ MÜ? Bu duruma dair katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yöneltilen bir soruya "Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay" dedi. Kılıçdaroğlu, devamında ise "Ne olacak, olağan kurultayı yaparız yani. En fazla 4-5 ay sürer" ifadelerini kullandı.