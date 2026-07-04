Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Üsküdar'daki tarihi Sahaflar Çarşısı'nı vurdu. Bel boyuna ulaşan su nedeniyle 7 dükkandaki binlerce liralık kitap ve tarihi koleksiyon zarar gördü. Esnaf, "Büyük bir mağduriyet var. Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Üsküdar ve Beykoz'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Üsküdar'da bulunan tarihi Sahaflar Çarşısı su altında kaldı.

Meydanda biriken yağmur suyunun çarşı içine akmasıyla dükkanlar bel boyuna kadar suyla doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ve Üsküdar Belediyesi ekipleri su tahliye çalışması başlattı. ÜSKÜDAR SAHAFLAR ÇARŞISI SULAR ALTINDA KALDI Ancak su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çarşıda bulunan 7 dükkandaki binlerce liralık kitap ve tarihi koleksiyon büyük zarar gördü.

"ÇOK KIYMETLİ ESERLER SU ALTINDA KALDI VE ÇÖP OLDU"

Çarşı esnaflarından Ali Karabeyeser, "Sabah başlayan yağmurda meydandaki suyun çarşıya akmasıyla çarşı su altında kaldı. Yağmurun başlamasıyla birlikte Üsküdar Belediyesi ve İSKİ'ye bilgilendirme yapıldı. İSKİ'ye ulaşamadık. Üsküdar Belediyesi'ne defalarca bildirim yapıldı. Olaya bir buçuk saat sonra müdahale edildi. Bir buçuk saat sonra geldiklerinde 1 metrenin üstünde rahat bir şekilde yükselmişti çarşıdaki su. Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kaldı. Çarşının önü aynı şekilde. Sadece suyu tahliye etmeye gelmiş oldular.

Olaya müdahale değildir bu müdahale ilk başladığında problemin oluştuğunda yapılıp çözüm üretilirse müdahaledir. Olay bittikten sonra oraya gelip sadece var olan durumu kurtarmaya çalışırsınız. Buradaki 7 tane dükkanın koleksiyonlarının büyük bir kısmı çöpe dönmüş durumda. Büyük bir mağduriyet var.