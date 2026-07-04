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Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Üsküdar'daki tarihi Sahaflar Çarşısı'nı vurdu. Bel boyuna ulaşan su nedeniyle 7 dükkandaki binlerce liralık kitap ve tarihi koleksiyon zarar gördü. Esnaf, "Büyük bir mağduriyet var. Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu" dedi.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Üsküdar ve Beykoz'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Üsküdar'da bulunan tarihi Sahaflar Çarşısı su altında kaldı.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 2

Meydanda biriken yağmur suyunun çarşı içine akmasıyla dükkanlar bel boyuna kadar suyla doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ve Üsküdar Belediyesi ekipleri su tahliye çalışması başlattı.

ÜSKÜDAR SAHAFLAR ÇARŞISI SULAR ALTINDA KALDI

Ancak su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çarşıda bulunan 7 dükkandaki binlerce liralık kitap ve tarihi koleksiyon büyük zarar gördü.

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Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 3

"ÇOK KIYMETLİ ESERLER SU ALTINDA KALDI VE ÇÖP OLDU"
Çarşı esnaflarından Ali Karabeyeser, "Sabah başlayan yağmurda meydandaki suyun çarşıya akmasıyla çarşı su altında kaldı. Yağmurun başlamasıyla birlikte Üsküdar Belediyesi ve İSKİ'ye bilgilendirme yapıldı. İSKİ'ye ulaşamadık. Üsküdar Belediyesi'ne defalarca bildirim yapıldı. Olaya bir buçuk saat sonra müdahale edildi. Bir buçuk saat sonra geldiklerinde 1 metrenin üstünde rahat bir şekilde yükselmişti çarşıdaki su. Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kaldı. Çarşının önü aynı şekilde. Sadece suyu tahliye etmeye gelmiş oldular.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 4

Olaya müdahale değildir bu müdahale ilk başladığında problemin oluştuğunda yapılıp çözüm üretilirse müdahaledir. Olay bittikten sonra oraya gelip sadece var olan durumu kurtarmaya çalışırsınız. Buradaki 7 tane dükkanın koleksiyonlarının büyük bir kısmı çöpe dönmüş durumda. Büyük bir mağduriyet var.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 5

Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu. Bu konuyla ilgili defalarca talepte bulunmamıza rağmen ne meydanın ana sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi ne de yerel yönetim tarafından önlem alınmadı. Nihayetinde böyle büyük bir felaket yaşamış olduk" dedi.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 6

"DAHA ÖNCE 2, 3 KEZ OLMUŞTU"
Dükkanı zarar gören bir diğer esnaf Nihat Yalçın, "Çok kısa sürede oldu. Aslında biz 1 buçuk saat önce haber vermiştik. Buralar dolmadan mazgallarda sorun vardı.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 7

Daha önce de 2, 3 kez olmuştu ama bu kadar hasarlı olmamıştı. Israrla aramamıza rağmen biraz geç kalındı. Hasarımız epeyce var. 1 metreyi buldu. Zarar gören malzemeleri boşaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 8

Görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda onlarca kitabın suyun üzerinde sürüklendiği ve sular altında kaldığı görüldü.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 9

YÜREK BURKAN MANZARA

Yağışın ardından ortaya çıkan manzara, kültürel miras açısından büyük üzüntü yaratırken, birçok değerli eser kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Binlerce tarihi kitap hasar aldı 10
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