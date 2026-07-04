Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti içindeki mevcut yapıyı sert sözlerle eleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Beker, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki dengeleri sarsacak önemli bir istifa haberi geldi. Ankara siyasetinin ve Meclis'in dikkat çeken isimlerinden Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti üyeliğinden resmi olarak istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Beker'in istifa gerekçelerindeki sert ifadeler gündeme bomba gibi düştü.

"KİŞİSEL HESAPLAR VE HUKUKSUZLUK HAKİM"

Yazılı bir açıklama yaparak kararını "Kamuoyuna Saygılarımla" başlığıyla paylaşan Adnan Beker, parti içindeki mevcut işleyişe yönelik ağır eleştirilerde bulundu. CHP çatısı altında siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Beker, açıklamasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamayla CHP yönetimini sert sözlerle hedef alan Beker, siyasi mücadelesine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, istifanın perde arkasını ve kulislerdeki yankılarını aktardı.



"KİŞİSEL HESAPLAR VE HUKUKSUZLUK HAKİM"

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Adnan Beker, parti içindeki mevcut yapıya dair ağır eleştirilerde bulundu. Beker, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı. Ankara Milletvekili olarak yoluna devam edeceğini belirten Beker, "Bağımsız Ankara Milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim." sözleriyle siyasi rotasını çizdi.



ÖZGÜR ÖZEL'E EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ

İlter Yeşiltaş, Adnan Beker'in parti içindeki konumuna dikkat çekerek, "Beker, Özgür Özel'e oldukça yakın bir isimdi. Özellikle Özgür Özel'in Ankara programlarında kendisine eşlik eden ve onu lider olarak benimseyen bir isimdi. Mevcut yönetimle yola devam etmesi zaten beklenmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.



KILIÇDAROĞLU CEPHESİYLE İPLER KOPMUŞTU

Beker'in istifasının aslında beklenen bir gelişme olduğunu ifade eden Yeşiltaş, "Adnan Beker, son seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkça ifade etmiş ve Kılıçdaroğlu cephesinin hedefi haline gelmişti. Hatta yönetim tarafından partiden ihraç edilebileceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyordu ancak Beker süreci kendisi noktaladı." ifadelerini kullandı.



CHP'NİN SANDALYE SAYISI DÜŞÜŞTE: YENİ PARTİ Mİ KURULUYOR?

Bu istifanın CHP içindeki erimenin bir parçası olduğunu vurgulayan İlter Yeşiltaş, "Bu kararla birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e geriledi. Nimet Özdemir ve Ümit Dikbayır'ın ardından gelen bu üçüncü istifa, partideki hareketliliği artırdı. Kulislerde, Ağustos ayı içerisinde Özgür Özel'in yeni bir parti kurmayı planladığı ve bu istifa eden isimlerin o partiye geçebileceği konuşuluyor." sözleriyle gelecekteki olası senaryoları aktardı.