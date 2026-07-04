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NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak zirvede liderler ve bakanlar kritik oturumlarda bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenirken, zirvenin ikinci gününde aile fotoğrafı çekilecek. Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. İşte NATO Zirvesi'nin gün gün programı ve öne çıkan detaylar…

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 1

NATO Ankara Zirvesi için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz'da başkentte gerçekleştirilecek zirvenin resmi programı netleşti. Savunma Sanayi Forumu'ndan liderler zirvesine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyondan aile fotoğrafına kadar kritik başlıklar programda yer alıyor.

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 2

Peki gözlerin çevrildiği NATO Zirvesi'nde hangi gün ne yaşanacak? İşte Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin gün gün resmi programı...

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NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 3

NATO Zirvesi, 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yapacak.

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 4

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini ve sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 5

LİDERLER VE EŞLERİ YEMEKTE BULUŞACAK
Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (İİİ/ICI) üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon gerçekleştirilecek.

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 6

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE NATO RESEPSİYONU

Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de saat 18.30'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi Çalışma Yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Düzeyinde Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek.

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 7

AİLE FOTOĞRAFI 2'NCİ GÜN

Zirvenin 2'nci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 8

NATO ZİRVESİ'NDE KRİTİK SAAT! MARK RUTTE 15.00'TE BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde Toplantısı'ndan sonra 15.00'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek.

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 9

NATO ZİRVESİ'NDE GÖZLER ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE!

Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca liderler arasında da pek çok temas ve görüşme yapılması bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 10
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NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı 11
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