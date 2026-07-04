NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE NATO RESEPSİYONU Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de saat 18.30'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi Çalışma Yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Düzeyinde Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek.

AİLE FOTOĞRAFI 2'NCİ GÜN Zirvenin 2'nci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek

NATO ZİRVESİ'NDE KRİTİK SAAT! MARK RUTTE 15.00'TE BASIN TOPLANTISI YAPACAK Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde Toplantısı'ndan sonra 15.00'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek.