NATO Ankara Zirvesi programı belli oldu! Hangi gün ne olacak? İşte 7-8 Temmuz programı
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak zirvede liderler ve bakanlar kritik oturumlarda bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenirken, zirvenin ikinci gününde aile fotoğrafı çekilecek. Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. İşte NATO Zirvesi'nin gün gün programı ve öne çıkan detaylar…
NATO Ankara Zirvesi için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz'da başkentte gerçekleştirilecek zirvenin resmi programı netleşti. Savunma Sanayi Forumu'ndan liderler zirvesine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyondan aile fotoğrafına kadar kritik başlıklar programda yer alıyor.
Peki gözlerin çevrildiği NATO Zirvesi'nde hangi gün ne yaşanacak? İşte Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin gün gün resmi programı...
NATO Zirvesi, 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yapacak.
Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini ve sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.
LİDERLER VE EŞLERİ YEMEKTE BULUŞACAK
Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (İİİ/ICI) üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon gerçekleştirilecek.