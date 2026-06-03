Meclis’ten akran zorbalığı ve sokak çetelerine karşı hamle: Kritik adımlar tek tek sıralandı
Türkiye'yi derinden sarsan akran zorbalığı, çocuk şiddeti ve sokak çeteleriyle ilgili korkunç tablo sonrası TBMM harekete geçti. Gencecik hayatların kararmasına neden olan olayların ardından hazırlanan 700 sayfalık raporda, çocukların suça sürüklenmesini önlemek için kritik adımlar tek tek sıralandı.
Son dönemde Türkiye'nin dört bir yanında art arda yaşanan akran zorbalığı vakaları, çocuk yaşta şiddet olayları ve sokak çetelerinin neden olduğu kan donduran saldırılar kamuoyunda büyük infial yarattı.
Özellikle 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın canice katledildiği olaylar Türkiye'yi derinden sarsmıştı.
Yaşanan dehşet olaylarının ardından "çocuk suçluluğu", "şiddete sürüklenen gençlik" ve "dijital çeteleşme" başlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi.
Meclis bünyesinde kurulan TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, aylar süren kapsamlı çalışmaların ardından rapor hazırladı.
700 SAYFALIK RAPOR
Komisyon tarafından hazırlanan 700 sayfalık rapor milletvekillerine dağıtıldı. Raporda yalnızca mevcut tablo ortaya konulmazken aynı zamanda çocukların suça sürüklenmesini önlemek için uygulanacak hayati tedbirler de ayrıntılı şekilde sıralandı.
Raporda özellikle okul çevrelerinde artan şiddet eğilimi, sosyal medya üzerinden örgütlenen genç gruplar, dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ağları, çevrim içi kumar ve sokak çeteleriyle ilgili dikkat çeken analizler yer aldı.
OKULLARDA "ERKEN UYARI" DÖNEMİ BAŞLIYOR
Rapordaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise okullarda kurulacak erken uyarı sistemi oldu. Buna göre okul temelli erken uyarı ve izleme sistemi güçlendirilecek. Risk altındaki öğrenciler çok daha erken aşamada tespit edilecek.
Okullarda kurulacak risk değerlendirme kurullarıyla birlikte öğrencilerin davranış değişiklikleri, şiddet eğilimleri, sosyal uyumsuzlukları ve psikolojik kırılmaları yakından takip edilecek. Böylece çocukların suç örgütleri, sokak çeteleri veya şiddet gruplarının etkisine girmeden önce müdahale edilmesi hedefleniyor.
ZORUNLU PSİKOSOSYAL TARAMA SİSTEMİ GELİYOR
Takvim'de yer alan habere göre, raporda öne çıkan en kritik maddelerden biri de çocuklara yönelik zorunlu psikososyal tarama sistemi oldu. Çocuklarda görülebilecek duygusal kırılmalar, öfke kontrol problemleri, davranışsal bozukluklar ve şiddet eğilimlerinin erken tespiti için yeni bir mekanizma kurulacak.
Uzman ekiplerin desteğiyle yapılacak taramalarda, risk grubunda bulunan çocuklara erken müdahale uygulanacak. Böylece şiddet sarmalının büyümeden önlenmesi amaçlanıyor.
İşte madde madde alınacak tedbirler...
Çocuklarda görülebilecek duygusal ve davranışsal sorunların erken tespitinin sağlanması için zorunlu psikososyal tarama sistemi kurulacak.
Risk altında bulunan ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Sosyal hizmet yönlendirmesi yapılacak. Kriz müdahale alanında ailelere yerel hizmet modelleri ile destek sağlanacak.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle risk altında bulunan ailelere yönelik istihdam destekleri ve gelir artırıcı programlara öncelik verilecek.
Okul temelli erken uyarı ve izleme sistemi güçlendirilecek.
Okul risk değerlendirme kurulları oluşturulacak ve müdahale kapasitesi geliştirilecek.
Alternatif bir eğitim modeli ile çocukların okul terkini önleyici bir rolü olan MESEM sistemi güçlendirilecek.
Çocuğu koruyan tasarım yaklaşımının (safe-by-design) dijital platformlarda uygulanması sağlanacak.
Bağımlılıkla mücadele politikalarında ceza, infaz, rehabilitasyon, adli yönlendirme ve entegrasyon boyutları yeniden yapılandırılacak.
Adli süreçteki çocuklar için bağımlılık ve risk taraması zorunlu hale getirilecek.
Tütün, alkol, madde, dijital ve kumar bağımlılıklarına yönelik önleme çalışmaları artırılacak.
"Kasten öldürme" suçlarında hâkim takdiriyle yaş küçüklüğüne bağlı zorunlu indirimlerin uygulanmayabileceğine yönelik düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilecek.
Poligonlara 21 yaş altındaki kişilerin alınmaması için değişiklik yapılacak.
Kapalı sohbet grubu veya oyun platformlarına yönelik siber denetimler ve taramaları güçlendirecek yasal düzenlemeler yapılacak.
Çevrim içi kumar, yasa dışı bahis, madde kullanımını özendirme ve dijital şiddet gibi alanlara yönelik özel izleme, erken uyarı ve hızlı müdahale sistemleri kurulacak.