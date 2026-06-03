Son dönemde Türkiye'nin dört bir yanında art arda yaşanan akran zorbalığı vakaları, çocuk yaşta şiddet olayları ve sokak çetelerinin neden olduğu kan donduran saldırılar kamuoyunda büyük infial yarattı.

Yaşanan dehşet olaylarının ardından "çocuk suçluluğu", "şiddete sürüklenen gençlik" ve "dijital çeteleşme" başlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi.

Komisyon tarafından hazırlanan 700 sayfalık rapor milletvekillerine dağıtıldı. Raporda yalnızca mevcut tablo ortaya konulmazken aynı zamanda çocukların suça sürüklenmesini önlemek için uygulanacak hayati tedbirler de ayrıntılı şekilde sıralandı.

OKULLARDA "ERKEN UYARI" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Rapordaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise okullarda kurulacak erken uyarı sistemi oldu. Buna göre okul temelli erken uyarı ve izleme sistemi güçlendirilecek. Risk altındaki öğrenciler çok daha erken aşamada tespit edilecek.

Okullarda kurulacak risk değerlendirme kurullarıyla birlikte öğrencilerin davranış değişiklikleri, şiddet eğilimleri, sosyal uyumsuzlukları ve psikolojik kırılmaları yakından takip edilecek. Böylece çocukların suç örgütleri, sokak çeteleri veya şiddet gruplarının etkisine girmeden önce müdahale edilmesi hedefleniyor.