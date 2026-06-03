Yerebatan Sarnıcı vatandaşlara ücretsiz olacak: İBB'nin verdiği hasarlar gideriliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye süreci sırasında İBB tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi yapıda güvenlik kameralarından klima sistemlerine kadar birçok ekipmanın söküldüğünü açıkladı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı 6 Haziran 2026 Cumartesi günü yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yerli ziyaretçiler ise Haziran ayı sonuna kadar sarnıcı ücretsiz gezebilecek.

Tarihi yapıda yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçerek teslim alındı.

İstanbul'un en önemli kültür mirası yapıları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın korunması, yaşatılması ve vakfiye şartlarına uygun şekilde gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar bundan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

İBB DÖNEMİNDE OLUŞAN EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran, Yerebatan Sarnıcı'nın zaten vakıf mülkiyetinde olduğunu belirterek, "Keşke yapıyı herhangi bir hasar oluşmadan teslim alabilseydik ve ziyaretçilerimizi daha erken ağırlayabilseydik. Süreç boyunca mevcut ekipmanların sökülmeden bırakılmasını, bedeli neyse tarafımızca karşılanabileceğini ifade etmemize rağmen maalesef tarihi yapıda ciddi eksiklikler bırakıldı" dedi.

Tahliye sürecinde CCTV odasındaki izleme monitörleri, kayıt cihazları ve kabinetlerin; mutfak bölümündeki dolap, eviye ve bataryaların; gişe alanındaki bankolar ile yükseltilmiş döşemelerin söküldüğünü aktaran Aran, sarnıç genelindeki klima iç ve dış üniteleriyle birlikte tüm güvenlik kameralarının da İBB tarafından götürüldüğünü kaydetti.

"TARİHİ YAPIDA CİDDİ EKSİKLİKLER BIRAKILDI" Server odasındaki kablo altyapısının kesilerek söküldüğünü, soyunma alanlarındaki kompakt kabinlerin de yerinden çıkarıldığını belirten Aran, şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten üzücü bir tabloyla karşılaştık. Neden böyle bir yöntem tercih edildiğini anlamakta zorlanıyoruz. Kullanımda olan merdivenlerin sökülüp kullanılamaz hale getirildiğini gördük. Yapıya ait unsurların korunarak teslim edilmesini isterdik. Şu anda ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hasar verdiği yerleri onararak, eksikliklerin giderilmesi ve yapının yeniden sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bakım ve onarım sürecini hızla tamamlayarak Yerebatan Sarnıcı'nı 6 Haziran Cumartesi günü yeniden ziyaretçilerimizle buluşturacağız."