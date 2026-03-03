Suça sürüklenen çocuklara yeni model! TBMM’ye “risk değerlendirme sistemi” teklifi

Son 10 yılın istatistikleri arasında en yüksek suça sürüklenen çocuk sayısı 188 bin 926 olarak 2024'te kayıtlara geçerken, bu sayı 2025'te 186 bin 256 oldu.

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü, eğitim camiasını ve tüm Türkiye'yi derinden sarsarken suça sürüklenen çocuklara yönelik mevcut uygulamalar ve risk değerlendirmesi tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri, TBMM'ye suça sürüklenen çocukların hükümlü olması halinde çocukların ceza infaz kurumundan eğitimevine gönderilmesi öncesinde "risk değerlendirmesi" yapılması için düzenleme önerisinde bulundu.

Varol, mevcut mevzuata göre eğitimevine sevkte tek kriterin çocuğun tutukluyken hükümlü hale gelmesi olduğunu ifade etti.

Varol açıklamasında, "Eğitimevine geçişte şu anda tek kriter tutukluyken hükümlü olmak. Çocuk eğer 18 yaşını doldurmadan önce hükümlü olursa yani yargılama süreci biterse mecburen eğitimevine göndereceğiz. Mecburuz buna, çünkü kanun 'Hükümlü olunca oraya (eğitimevine) gider' diyor. Tekrar suç işler mi, psikopat mı, ruhsal rahatsızlığı mı var, bağımlı mı, bunlara bakamıyoruz. Oysa yetişkinler için olan risk değerlendirmesinin çocuklar için de olması gerekiyor." dedi.