Suça sürüklenen çocuklara yeni model! TBMM’ye “risk değerlendirme sistemi” teklifi

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü, eğitim camiasını ve tüm Türkiye'yi derinden sarsarken suça sürüklenen çocuklar için yeni hamle geldi. Adalet Bakanlığı yetkilileri, TBMM'ye suça sürüklenen çocukların hükümlü olması halinde çocukların ceza infaz kurumundan eğitimevine gönderilmesi öncesinde "risk değerlendirmesi" yapılması için düzenleme önerisinde bulundu.

Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı her geçen gün artıyor.

Son 10 yılın istatistikleri arasında en yüksek suça sürüklenen çocuk sayısı 188 bin 926 olarak 2024'te kayıtlara geçerken, bu sayı 2025'te 186 bin 256 oldu.

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü, eğitim camiasını ve tüm Türkiye'yi derinden sarsarken suça sürüklenen çocuklara yönelik mevcut uygulamalar ve risk değerlendirmesi tartışmaları yeniden gündeme geldi.

DÜZENLEME ÖNERİSİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri, TBMM'ye suça sürüklenen çocukların hükümlü olması halinde çocukların ceza infaz kurumundan eğitimevine gönderilmesi öncesinde "risk değerlendirmesi" yapılması için düzenleme önerisinde bulundu.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu'nun Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi'ne gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinde konuşan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, çocuk hükümlülerin eğitimevine geçiş sürecinde mevcut uygulamanın yetersiz kaldığını belirterek kanun değişikliği çağrısında bulundu.

Varol, mevcut mevzuata göre eğitimevine sevkte tek kriterin çocuğun tutukluyken hükümlü hale gelmesi olduğunu ifade etti.

Varol açıklamasında, "Eğitimevine geçişte şu anda tek kriter tutukluyken hükümlü olmak. Çocuk eğer 18 yaşını doldurmadan önce hükümlü olursa yani yargılama süreci biterse mecburen eğitimevine göndereceğiz. Mecburuz buna, çünkü kanun 'Hükümlü olunca oraya (eğitimevine) gider' diyor. Tekrar suç işler mi, psikopat mı, ruhsal rahatsızlığı mı var, bağımlı mı, bunlara bakamıyoruz. Oysa yetişkinler için olan risk değerlendirmesinin çocuklar için de olması gerekiyor." dedi.

Varol' devamında, "Genel Müdürlüğümüz, Sayın Bakan'ın da ısrarlı isteğiyle, kanunun 11 ve 14'üncü maddelerinde değişiklik önerdi; risk değerlendirme sisteminin gelmesini istedik. İki defa Adalet Komisyonu'na kadar geldi ama son Genel Kurul aşamalarında paketlerden çıkarıldı. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE YILDA ORTALAMA SUÇA KARIŞAN ÇOCUK SAYISI KAÇ?
Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosyasının ilk haberinde Türkiye'de suça sürüklenen çocuklara ilişkin soruşturma dosyalarına yansıyan istatistikler ele alındı.

Adalet Bakanlığı verileri Türkiye'de son yıllarda suça sürüklenen çocuklar konusunda dikkat çekici bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Verilere göre, 2015'te suça sürüklenen çocuk sayısı 158 bin 560, 2016'da 146 bin 737, 2017'de 145 bin 210, 2018'de 157 bin 96, 2019'da ise 161 bin 378 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışıyor

KÜÇÜK YAŞ BÜYÜK SUÇ

Yıl Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı
2022 176.128
2023 177.174
2024 188.926
2025 186.256
