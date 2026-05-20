TBMM raporu hazırladı! Suça karışan çocuğun ailesine de cezai yaptırım geliyor
TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça yönelmesini engellemeye yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, özellikle ağır suçlara karışan çocuklara uygulanan ceza indirimleri ve toplumda oluşan cezasızlık algısına dikkat çekildi. Atlas Çağlayan ve Ahmet Minguzzi gibi kamuoyunda büyük yankı uyandıran olaylara da değinilen çalışmada, 15-18 yaş grubuna yönelik yaş indiriminin yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı. Öte yandan çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemde olan aileye ilişkin de bazı tespitler yapıldı.
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre rapordaki önerilerden satırbaşları şöyle:
İHTİSASLAŞMIŞ MAHKEME
-Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması.
-Ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hâkim takdirine bırakılması.
-Ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi.
-Çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi.
-Tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması.
AİLEYE CEZA
-Çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkin de şu öneriler sıralandı:
-Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı.
-Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı.
-Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli.
-Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı.