TBMM raporu hazırladı! Suça karışan çocuğun ailesine de cezai yaptırım geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça yönelmesini engellemeye yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, özellikle ağır suçlara karışan çocuklara uygulanan ceza indirimleri ve toplumda oluşan cezasızlık algısına dikkat çekildi. Atlas Çağlayan ve Ahmet Minguzzi gibi kamuoyunda büyük yankı uyandıran olaylara da değinilen çalışmada, 15-18 yaş grubuna yönelik yaş indiriminin yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı. Öte yandan çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemde olan aileye ilişkin de bazı tespitler yapıldı.

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre rapordaki önerilerden satırbaşları şöyle:

İHTİSASLAŞMIŞ MAHKEME

-Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması.
-Ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hâkim takdirine bırakılması.
-Ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi.

-Çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi.
-Tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması.

AİLEYE CEZA
-Çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkin de şu öneriler sıralandı:
-Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı.
-Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı.

-Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli.
-Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

-Okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği dersler müfredata dahil edilmeli.
-Akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimler artırılmalı.

-Okul-aile işbirliği, sistematik hale getirilmeli.
-Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmalar kurulmalı.Çocuk mahkemeleri, savcılıklar ve kolluk birimlerinde ihtisaslaşma artırılmalı.

-Kurumlar arasında zorunlu koordinasyon ve veri paylaşım mekanizmaları kurulmalı.
-Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları sürece daha aktif dahil edilmeli.
-Çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulmalı.

RİSK ANALİZİ VE TAKİP

-Risk altındaki çocukların erken aşamada tespit edilmesine yönelik sistemler kurulmalı.
-Mahalle ve bölge bazlı sosyal risk analizleri yapılmalı.
-Çocuklar sosyal, sportif ve mesleki faaliyetlere yönlendirilmeli.
-Suça sürüklenme riski yüksek çocuklara yönelik bireysel takip ve rehberlik mekanizmaları geliştirilmeli.

