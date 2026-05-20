TBMM raporu hazırladı! Suça karışan çocuğun ailesine de cezai yaptırım geliyor

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON



-Okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği dersler müfredata dahil edilmeli.

-Akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimler artırılmalı.

-Okul-aile işbirliği, sistematik hale getirilmeli.

-Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmalar kurulmalı.Çocuk mahkemeleri, savcılıklar ve kolluk birimlerinde ihtisaslaşma artırılmalı.



-Kurumlar arasında zorunlu koordinasyon ve veri paylaşım mekanizmaları kurulmalı.

-Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları sürece daha aktif dahil edilmeli.

-Çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulmalı.

RİSK ANALİZİ VE TAKİP



-Risk altındaki çocukların erken aşamada tespit edilmesine yönelik sistemler kurulmalı.

-Mahalle ve bölge bazlı sosyal risk analizleri yapılmalı.

-Çocuklar sosyal, sportif ve mesleki faaliyetlere yönlendirilmeli.

-Suça sürüklenme riski yüksek çocuklara yönelik bireysel takip ve rehberlik mekanizmaları geliştirilmeli.