Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor
Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu savundu. Olay yerindeki ip ile boğazındaki izlerin uyuşmadığını belirten aile, Özkan'ın Temmuz sıcağında kazak giymiş olmasının da şüpheleri artırdığını ifade etti.
Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak Özkan'ın ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu öne sürerek dikkat çeken iddialarda bulundu.
ELİF ÖZKAN İNTİHAR MI ETTİ CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
Hanönü ilçesinde eşinin ailesiyle aynı binada yaşayan Elif Özkan'ın kayınpederi ve görümcesi, 15 Temmuz 2025 tarihinde gelinleri Elif'in yaklaşık 10 yıl önce bir akrabalarına sarılırken görüldüğü iddiası nedeniyle tartışma çıkardı.
Üst katta eşi N.Ö. ile dışarı çıkmaya hazırlandığı belirtilen Elif Özkan'ın, yaşananları duyduktan sonra çatı katında yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Ancak bu iddialara inanmayan ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu savunarak dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu öne sürdü.
"OLAY YERİNDEKİ İPLE BOĞAZINDAKİ İZLER ÖRTÜŞMÜYOR"
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Elif Özkan'ın ağabeyi Orhan Karadağ, ortaya atılan "namus" iddiasının yıllarca hiç gündeme gelmediğini söyledi. Karadağ, Elif Özkan'ın eşinin dahi olay gününe kadar böyle bir iddiadan haberdar olmadığını ve söz konusu iddiaya dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti.
Kardeşinin yaşamına son verdiği öne sürülen ip ile boğazındaki ip izlerinin birbiriyle örtüşmediğini savunan Karadağ, olayın yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.