Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor

"DOSYA YENİDEN AÇILSIN" Olayda Elif Özkan'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin birlikte hareket ettiğine inandığını söyleyen Orhan Karadağ, "Eşiyle dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Evden çıkacak insan neden birkaç dakika sonra kendini assın? Kardeşim hiçbir zaman intihar edecek biri değildi" sözlerini sarf etti. Aile, olayın bütün yönleriyle yeniden araştırılmasını ve dosyanın tekrar açılmasını talep etti.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER ŞÜPHELERİ ARTIRDI Elif Özkan'ın temmuz ayındaki sıcak havaya rağmen kazak giymiş olması da ailesinin dikkat çektiği noktalar arasında yer aldı. Özkan'ın ablası Fatma Çapar, kardeşinin sıcak havalarda bu tür kıyafetler tercih etmediğini belirterek üzerindeki kıyafetlerin değiştirilmiş olabileceğini iddia etti. Çapar, ayrıca N.Ö.'nün ailesinin otopsinin ardından kıyafetleri teslim alıp yaktığını öne sürerken, bu durumun şüphelerini daha da artırdığını söyledi.