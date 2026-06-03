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Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu savundu. Olay yerindeki ip ile boğazındaki izlerin uyuşmadığını belirten aile, Özkan'ın Temmuz sıcağında kazak giymiş olmasının da şüpheleri artırdığını ifade etti.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 1

Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak Özkan'ın ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu öne sürerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 2

ELİF ÖZKAN İNTİHAR MI ETTİ CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Hanönü ilçesinde eşinin ailesiyle aynı binada yaşayan Elif Özkan'ın kayınpederi ve görümcesi, 15 Temmuz 2025 tarihinde gelinleri Elif'in yaklaşık 10 yıl önce bir akrabalarına sarılırken görüldüğü iddiası nedeniyle tartışma çıkardı.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 3

Üst katta eşi N.Ö. ile dışarı çıkmaya hazırlandığı belirtilen Elif Özkan'ın, yaşananları duyduktan sonra çatı katında yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Ancak bu iddialara inanmayan ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu savunarak dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu öne sürdü.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 4

"OLAY YERİNDEKİ İPLE BOĞAZINDAKİ İZLER ÖRTÜŞMÜYOR"

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Elif Özkan'ın ağabeyi Orhan Karadağ, ortaya atılan "namus" iddiasının yıllarca hiç gündeme gelmediğini söyledi. Karadağ, Elif Özkan'ın eşinin dahi olay gününe kadar böyle bir iddiadan haberdar olmadığını ve söz konusu iddiaya dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 5

Kardeşinin yaşamına son verdiği öne sürülen ip ile boğazındaki ip izlerinin birbiriyle örtüşmediğini savunan Karadağ, olayın yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 6

"DOSYA YENİDEN AÇILSIN"

Olayda Elif Özkan'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin birlikte hareket ettiğine inandığını söyleyen Orhan Karadağ, "Eşiyle dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Evden çıkacak insan neden birkaç dakika sonra kendini assın? Kardeşim hiçbir zaman intihar edecek biri değildi" sözlerini sarf etti. Aile, olayın bütün yönleriyle yeniden araştırılmasını ve dosyanın tekrar açılmasını talep etti.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 7

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Elif Özkan'ın temmuz ayındaki sıcak havaya rağmen kazak giymiş olması da ailesinin dikkat çektiği noktalar arasında yer aldı. Özkan'ın ablası Fatma Çapar, kardeşinin sıcak havalarda bu tür kıyafetler tercih etmediğini belirterek üzerindeki kıyafetlerin değiştirilmiş olabileceğini iddia etti. Çapar, ayrıca N.Ö.'nün ailesinin otopsinin ardından kıyafetleri teslim alıp yaktığını öne sürerken, bu durumun şüphelerini daha da artırdığını söyledi.

Elif Özkan'ın ölümünde kazak detayı: Olay yerindeki iple boğazındaki izler örtüşmüyor 8

AİLE TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETTİ

Savcılığın dosya hakkında verdiği takipsizlik kararına itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten aile, Elif Özkan'ın ölümünün bütün yönleriyle yeniden araştırılmasını ve dosyanın tekrar açılmasını talep etti.

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