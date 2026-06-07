Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı: Eski sevgili Zeinal'ın ifadesindeki gizemli öğretmen detayı!
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Genç kızın eski sevgilisi Rus asıllı Zeinal Abarakov'un savcılıkta verdiği gizli ifadenin ayrıntılarına SABAH ulaştı. Kayboluşundan hemen önceki son geceye dair çarpıcı detaylar veren Abarakov, Gülistan'ın o gece yurda değil, bir öğretmeninin evine gittiğini iddia etti. İşte o ifadenin perde arkası...
Gülistan'ın başının dertte olabileceği veya birisi tarafından alıkonulabileceğinin aklına gelmediğini savunan Zeinal Abarakov, "04 Ocak 2020 günü (Gülistan'ın Zeinal'ın evinde olduğu gün) Gülistan Doku'nun bizden herhangi bir yardım talebi olduğunu hissetseydik ya da birilerinin onu korkuttuğunu, tehdit ettiğini bize söyleseydi biz onu yalnız bırakmazdık.
Gülistan yurda giderken her zaman kullandığı kısa yolu kullanmadı farklı bir yola yönelince bende arkasından araba ile devam ettim. Kendisine arabaya binmesini ve gideceği yere bırak istediğimi söyledim. Ancak Gülistan teklifimi ret etti. Gülistan yaya olarak gitti ben de arabanın içinden yavaş yavaş ilerleyerek takip ettim.
Sonra yine yanına yanaştım, araçtan indim ve kendisine yurda geç kalacaksın ısrarla bırakmak istediğimi tekrar ettim. Ben Gülistan'ı yurda bırakmak istediğimde Gülistan bana trip atarak teklifimi kabul etmedi ben de yurt yönüne değil de diğer yöne doğru gittiğini gördüğüm için kolundan tutarak arabaya bindirmeye çalıştım. Biraz çekiştirdim. Gülistan daha sonra bana bağırmaya başladı. Ancak Gülistan yine ret etti.
Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm. Mesajlarımda bahsettiğim yardım, Gülistanın bulunduğu durumdan kurtarma yoludur. Kurtarma yolundan kastım evlenip hayat kurmaktır" ifadelerini kullandı.