Gülistan'a "bu zaman da benim de başıma böyle bir şey gelse ben de korkardım" diye yazdığım mesajımın amacı bende senin yerinde olsaydım yani beni de devlet bu kadar süre boyunca arasaydı ve bende bir gün ortaya çıkınca devletin bana ceza verebileceğini düşünürdüm. Başkaca bir kastım yoktur" dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"



Gülistan'ın kendisi için çok değerli olduğunu ileri süren Abarakov, "Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı. Bulunsaydı kesinlikle Gülistan'a sahip çıkar ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına bir iş gelmiş olsaydı veya bunu ben bilseydim kesinlikle Gülistan'a sahip çıkardım ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına gelen olayı bilmiyorum. Gülistan benim için çok değerli olduğu için Cansun'un Gülistan'ı arayıp yanında olmasını istedim" dedi.

"OTELDE 1,5-2 AY KALDIK"



Annesinin telefonla kendisini arayarak Türkiye'ye dönmesinin daha doğru olacağını söylediğini ve bunun üzerine geldiğini belirten Zeinal Abarakov, "Rusya'dan Antalya'ya geldim. Havaalanında beni emniyet müdürü ve yanında birkaç polis ile annem üvey babam ve kardeşim karşıladılar. Antalya Belek'te olan Sueno Hotels Deluxe Belek isimli otele yerleştik.

Bu otelde ailem ile birlikte yaklaşık 1,5-2 ay kadar kaldık. Bize bu otelde iki oda ayırmışlardı. Annem ve üvey babam bir odada, ben ve kardeşim bir odada kaldık. Ancak odaların bir birine geçişi vardı. Bu otelin ben, annem, üvey babam ödemedik. Bu otelde bizimle beraber emniyet müdürü dâhil 4-5 tane daha polis vardı. Ben bu polislerden sadece emniyet müdürünü tanıyorum. Bu otelden çıkmak istediğimizi bizi koruyan polislere bildirdik. Onlarda biz kendi üstlerimize soralım biraz daha bekleyin dediler. Daha sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra otelden çıktık ve bizi koruyan polislerin dışındaki başka polislerin eşliğinde bize tahsisli minibüs ile annemin arkadaşının kiralık olan Alanya'daki dairesine yerleştik" ifadelerini kullandı.