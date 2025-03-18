Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

KAN VE SOYKIRIM

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: Netanyahu'nun göreve kalması için mutlaka bir kan ve soykırım gerekiyor. Bir ışık görebilecek herhangi bir umudun olmadığını görüyoruz.

Netanyahu yönetimine 4 milyar dolarlık bir yardım ve bütün cephane açıklarını kapatırsanız önündeki bariyer kalktığı zaman ancak İsrail kuvvetleri gidebiliyor. Bütün bariyerler yıkıldı.