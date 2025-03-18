18 Mart 2025, Salı
Katil İsrail'den Gazze'de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!
Gazze'de kabus yeniden başladı. Filistinliler sahura katliamla uyandı. Ateşkesten çekildiklerini duyuran terör devleti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son ayların en şiddetli saldırılarını düzenledi. İşgal jetlerinin onlarca noktayı bombaladığı saldırılarda yüzlerce Filistinli öldü. Uzman isimler A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:49