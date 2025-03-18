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Katil İsrail'den Gazze'de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

Gazze'de kabus yeniden başladı. Filistinliler sahura katliamla uyandı. Ateşkesten çekildiklerini duyuran terör devleti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son ayların en şiddetli saldırılarını düzenledi. İşgal jetlerinin onlarca noktayı bombaladığı saldırılarda yüzlerce Filistinli öldü. Uzman isimler A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Derviş Uğurlu Mehmet Derviş Uğurlu
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:49
Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

Gazze'de kana doymayan katil İsrail, Ramazan ayında yeni katliamlar için harekete geçti.

KATİL İSRAİL'E SERT TEPKİ: İSTEDİĞİNİ YAPTIRAN BİR FARE!

İşgal jetleri Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına peş peşe saldırılar düzenledi.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

Bir kez daha masum sivillerin hedef alındığı vahşi saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 322 Filistinli hayatını kaybetti. Yüzlerce ise yaralı var.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Gazze'de şiddetli patlamalar birbiri ardına yaşanırken saldırılara ilişkin Hamas'tan da açıklama geldi. "Netanyahu ve hükümeti ateşkes anlaşmasını bozma kararı aldı" diyen Hamas, İsrail'in Gazze'deki rehineleri öngörülemeyen bir sona mahkum ettiğini söyledi.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

Açıklamada ayrıca Hamas'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Mahmud ebu Vatfa'nın şehit düştüğü bilgisi de paylaşıldı.

Devam eden saldırılara ilişkin İsrail'den de açıklamalar peş peşe geldi.

Bir kez daha Hamas'ı suçlayan İsrail başbakanlık ofisi rehinelerin serbest bırakılmaması nedeniyle orduya "savaşa dönülmesi" talimatı verildiğini duyurdu.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise Gazze'ye saldırıların yeniden başlatıldığı açıklamasını yaptı.

Hamas hedeflerinin geniş çaplı hava saldırılarıyla vurulduğunu söyledi.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

ABD'DEN DESTEK!

Gazze'de Ramazan'ı kana bulayan İsrail'e, ABD'den de destek geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Netanyahu saldırıların tekrar başlatılması konusunda ABD'ye danışarak hareket etti" ifadesine yer verildi.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

"İSTEDİĞİNİ YAPTIRAN BİR FARE!"

Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gazeteci Ekrem Kızıltaş: İnsan olanın buna karşı çıkması gerektiği çok açık. Ama eninde sonunda herkesin bir anlamda kendi mecburiyetleri kendi boyun eğme sebepleri dolayısıyla maalesef buna katlandıklarını mecbur kaldıklarını görüyoruz. Burada İsrail maalesef dünya çapında başta fil olmak üzere bütün büyük hayvanları emri altına alıp onlara istediğini yaptıran bir fare görünümünde. Ne zaman ve nerede duvara toslanacağını bilmiyoruz ama herhalde sürdürülemez bir şey.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

Avrupa ülkelerinin kendi kaderlerini ellerine alabileceklerini yeter artık diyebileceklerini düşünmek için galiba erken. Sahur vaktinde katledilen Müslümanları bizim gibi belki kahrolarak izlemekten başka hiçbir şey yapamayan bölgede bir sürü Arap ülkesi var.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

KAN VE SOYKIRIM

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: Netanyahu'nun göreve kalması için mutlaka bir kan ve soykırım gerekiyor. Bir ışık görebilecek herhangi bir umudun olmadığını görüyoruz.

Netanyahu yönetimine 4 milyar dolarlık bir yardım ve bütün cephane açıklarını kapatırsanız önündeki bariyer kalktığı zaman ancak İsrail kuvvetleri gidebiliyor. Bütün bariyerler yıkıldı.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

VAHŞETE TRUMP'IN TAM DESTEĞİ VAR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl: Vahşetin tezahürü diyebiliriz. Ne insanlığa ne inanca ne değerlere bir saygı söz konusu. İsrail yönetimi soykırım diyebileceğimiz bir vahşet yapıyor. ABD'nin özellikle Trump'ın tam desteği var. Böyle bir gerçekle maalesef yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu dehşetin bu vahşetin nasıl durdurulacağı ile ilgili herhangi bir söylem de yok. Kendine medeni diyen devletler bile bu vahşeti neredeyse onaylıyorlar. İnsanlar yok edilmekte göz önünde. Başka söz söylemek zor.

İsrail üzerinden bir Orta Doğu projesi ABD'nin Soğuk Savaş döneminden günümüzde kadar devam eden bir siyasetidir. ABD bölgeye kaotik bir ortam sağlamayı sever. Bu kontrollü krizler hep ABD'nn işine yarar.

TRUMP'IN "GAZZE PLANI" MI BAŞLADI?
Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

"TRUMP'IN VİZYONU İSRAİL LEHİNE"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman: Ümitli olacak çok bir ortam kalmadı. Trump'ın bölge hakkındaki hayali çok insanlık dışı bir durumdu. Ama buna olumlu cevap da görmedi Trump. Bunun intikamını alacağını zaten belli etmişti. Geri adım atıyor gibi manevra yapmaya çalıştı ama bunun İsrail'e alan açacağı belliydi. Bölgede şu anda İsrail lehine olacak bir vizyon ortaya koyuyor.

GAZZE'DE ABD ONAYLI İSRAİL KATLİAMI

Trump Netanyahu'ya açık çek vermese bu kadar arkasında durduğunu belli etmese çok büyük ihtimalle ateşkesin ikinci aşamasının görüşmeleri yapılacaktı. İsrail'in bu ateşkesi bozacağını biliyorduk.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

SÖZDE BARIŞ GETİREN TRUMP

Akademisyen Doç. Dr. Merve Suna Özel: Bizim karşımızda çok sorunlu bir zihin dünyasına sahip yeni küresel sistem aktörleri var. Orta Doğu için yeni bir şekilde hareket edeceklerini dünya barışını getireceklerini söyleyen bir Trump ve yönetimi vardı.

Ancak aynı Trump Gazze'yi yeniden inşa edip dünya halklarına açacağını söyledi. Ancak bunlar içinde Filistin ve Orta Doğu halkları yok. Yani Müslümanlar halklar bu sistemin içinde değil. Bunların Orta Doğu'dan kastı İsrail'in olduğu bir Orta Doğu'dur.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

DÜNYA 2'YE AYRILDI

Bakıldığı zaman onların gözünde dünya 2'ye ayrılmış durumda. Bu sadece ABD için değil Batı içerisinde yer alan aktörler için de durum böyledir. Orta Doğu'da insan haklarından bahsederken bunun tek olduğu yer 1945 yılında beri her türlü hukukun ve hakkın çıkarıldığı yok edildi yer Filistin oldu. Burada yaşayan insanlara insan değilmiş gibi muamele yapılıyor.

Katil İsrail’den Gazze’de ABD destekli katliam! A Haber canlı yayınında sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!

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