Ankara’da 9 gün sürecek büyük buluşma: Kültür, sanat ve lezzet bir arada

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 19–27 Eylül tarihlerinde 19'uncu durağı Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara Kültür Yolu Festivali, beşinci kez başkentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın tarih boyunca farklı dönemlerden izler taşıyan zengin bir birikime sahip olduğunu ifade ederek festivalle başkentin bu çok katmanlı mirasını sanatın gücüyle yeniden görünür kılmayı ve kentin çeşitli noktalarını canlı kültür-sanat duraklarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Ankara'nın kültür ve sanat hayatına önemli bir hareketlilik kazandırdığını belirterek şunları kaydetti: ANKARA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 19 EYLÜL'DE BAŞLIYOR "Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmasının yanı sıra Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve kültürel birikimini taşıyan eşsiz şehirlerimizden biridir. Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki evrensel değerinden Ankara Kalesi'ne, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Augustus Tapınağı'na, Roma Hamamı'ndan Hamamönü'ne ve Cumhuriyetimizin simge yapılarına kadar başkentimiz, farklı dönemlerin izlerini aynı şehirde buluşturan çok güçlü bir kültür mirasına sahip. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni beşinci kez Ankara'da gerçekleştirirken amacımız, bu büyük mirası yalnızca hatırlamak değil, Ankaralılarla, gençlerle, çocuklarla ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerle birlikte yeniden keşfetmek. Dokuz gün boyunca Ankara'nın farklı noktalarını kültür ve sanatın canlı mekanlarına dönüştürecek, sanatın her alanından seçkin örnekleri başkentlilerin erişimine sunacağız."

ANKARA'NIN KÜLTÜR MİRASI SANATIN FARKLI DİSİPLİNLERİYLE BULUŞACAK Ankara Kültür Yolu Festivali, başkentin tarihi ve kültürel mirasını şehrin önemli müze, kültür ve sanat mekanlarıyla birlikte festival deneyiminin merkezine taşıyacak. Gordion Antik Kenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kültürel miras alanlarıyla Ankara, festival kapsamında Anadolu'nun çok katmanlı tarihini görünür kılan önemli duraklardan biri olacak. CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, PTT Pul Müzesi, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve kentin farklı kültür-sanat noktalarında düzenlenecek etkinlikler, Ankara'nın kültürel haritasını festival boyunca hareketlendirecek. Festival kapsamında farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergilerin yanı sıra söyleşiler, paneller, müze gezileri ve atölyeler de gerçekleştirilecek.

BAŞKENTİN LEZZETLERİ 50'DEN FAZLA LEZZET NOKTASI'NDA BULUŞACAK Ankara Kültür Yolu Festivali'nin önemli başlıklarından biri de gastronomi olacak. Ankara'nın yöresel mutfak kültürü, festival kapsamında oluşturulacak 50'den fazla Lezzet Noktası aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunulacak. Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu gibi kentin öne çıkan ürünleri de gastronomi rotasının parçaları olacak. Beypazarı'nın 80 katlı baklavasından Çubuk'un geleneksel turşuculuğuna, Kalecik'in bağcılık kültüründen Kızılcahamam'ın yöresel ürünlerine kadar Ankara'nın ilçelerinde yaşatılan farklı üretim ve mutfak gelenekleri de festival süresince ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin gastronomi programına Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Şef Cüneyt Asan, akademisyen şef Asuman Kerkez, Şef Doğa Çitçi, Şef Sezai Ömer Erdoğan, Şef Zeki Açıköz, Şef Kemal Can Yurttaş, Tarım, Gıda ve Yemek Kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, şef Bedrettin Aydoğdu ve şef Gökhan Aksoy ise konuk şefler olarak Ankara mutfağının farklı yönlerini ele alacak.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE DOKUZ GÜN BOYUNCA MÜZİK Festival akşamlarında ise Ankara'nın buluşma noktalarından biri Başkent Millet Bahçesi olacak. Dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek konser programında Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz Ankaralılarla buluşacak. Festivalin konser programı bununla sınırlı kalmayacak. CSO Ada Ankara başta olmak üzere kentin farklı kültür-sanat mekanlarında klasik müzikten caza, geleneksel müziklerden dünya müziğine uzanan çok sayıda özel konser ve dinleti gerçekleştirilecek. Royal Philharmonic Orchestra, National Arab Orchestra, Kerem Görsev Trio feat. Engin Recepoğulları, Aytaç Doğan Quartet, Dolapdere Big Gang & Hüsnü Şenlendirici gibi farklı müzik anlayışlarını bir araya getiren isim ve topluluklar da festival programında yer alacak.