İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 ZAMLI Ocak ayı İOKBS bursu ne kadar, kaç TL?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan burs desteği alan öğrenciler ödeme tarihlerini sorgulamaya devam ediyor. Aylık olarak ödenen İOKBS Burs parası, 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf seviyelerine veriliyor. Bursluluk ücreti son olarak %40 zam ile 663 TL olmuştu. Peki, "Bursluluk ücreti yattı mı, ne kadar?" İşte, burs desteği hakkında merak edilenler...