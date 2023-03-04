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Haberler Galeri Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023

Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023

"Deprem bölgesindeki okullar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem, ülkemizi yasa boğdu. Yaşanan depremler eğitim ve öğretimi de etkiledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılış tarihinin ertelendiği ve illerin üç gruba ayrıldığını duyurmuştu. Binlerce öğrenci ve öğretmen okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, deprem bölgesinde okullar açılacak mı, hangi tarihte? MEB 4 Mart son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 17:05
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Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana’da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023

"Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?" sorusu bir süredir sorgulanıyor.Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi derinden etkiledi. 45 binden fazla can kaybının yaşandığı depremler sonrası, bazı illerde eğitim ve öğretim ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde okulları 3 kategoriye ayırarak kademeli olacak açılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Peki, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana’da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. 3 kategoride tarih belirlendi.

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Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana’da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız."

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Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana’da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023

--Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart'ta başladı.

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Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana’da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023

--İkinci kategoride Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılacak.