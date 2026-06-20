Hakkari’ye Terörsüz Türkiye yatırımları: Yüksekova'ya zaman kazandıran proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari il programı kapsamında Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Uraloğlu konuşmasında, Hakkâri'nin el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo dağlarının zirvelerinde parlayan buzul gölleri, Büyük Zap ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa ve tarih hazinesi olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı hâline gelen Hakkâri'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye olurdu."