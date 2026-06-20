Hakkari’ye Terörsüz Türkiye yatırımları: Yüksekova'ya zaman kazandıran proje
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, "Yüksekova Çevre Yolu ile şehir geçiş mesafesini 7,1 km'ye, seyahat süresini ise 12 dakikadan 4 dakikaya düşürdük" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari il programı kapsamında Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.
BAKAN URALOĞLU'NDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU
Uraloğlu konuşmasında, Hakkâri'nin el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo dağlarının zirvelerinde parlayan buzul gölleri, Büyük Zap ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa ve tarih hazinesi olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı hâline gelen Hakkâri'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye olurdu."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" vizyonu ile bu kara defteri kapattıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Artık Hakkâri'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz… Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu." dedi.
HAKKÂRİ'NİN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 73 MİLYAR LİRA YATIRIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkında olduklarını ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımlar hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Son 24 yılda Hakkâri'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırım gerçekleştirdik. 2002'de sadece 1 km bölünmüş yolu olan Hakkâri'mize 105 km daha bölünmüş yol kazandırarak toplamı 106 km'ye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu 190 km BSK kaplamalı yol ile Hakkarilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Yeniköprü-Yüksekova Yolu, Yüksekova-Dağlıca Yolu, Yüksekova Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Üzümcü-Durankaya-Geçitli Yolu, Dotkan-1 ve Dotkan-2 Köprüleri, 1029 metrelik Çukurca Tüneli ve yine Çukurca Çığ ile Kar Tünelleri gibi önemli projeleri bitirdik."
YENİKÖPRÜ TÜNELİ VE ÇIĞLI KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI
Uraloğlu, bugün de Hakkari'de Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprüleri ve Erziki Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.