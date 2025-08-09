09 Ağustos 2025, Cumartesi
Çanakkale’de evler alevlere teslim! Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Çanakkale'de iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bayramiç ilçesindeki yangın ikinci gününde devam ederken, kent merkezindeki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü'nde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tahribat net şekilde görüldü.
Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 09:25