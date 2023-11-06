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Bir CHP klasiği! Hep aynı manzara: Kurultaydan geri çöp yığını kaldı

CHP 38. Olağan Kurultayının ilk günü Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle tamamlandı. Ancak kurultay sonrası görüntüler adeta CHP'nin bir klasiği haline geldi. CHP yönetimindeki belediyelerin alışkın olduğu çöp yığınlarının bir benzeri bu kez de kurultayda yaşandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:31
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Bir CHP klasiği! Hep aynı manzara: Kurultaydan geri çöp yığını kaldı

CHP'li belediyelerin yönettiği hemen her yerde 1990'ları aratmayan çöp dolu manzaralar yaşanıyor.

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Bir CHP klasiği! Hep aynı manzara: Kurultaydan geri çöp yığını kaldı

Hizmet ve altyapı konusunda vatandaşlara çektirdiği eziyetlere hergün bir yenisini ekleyen CHP, bu kezde kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'nu çöp içerisinde bırakmasıyla gündemde.

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Bir CHP klasiği! Hep aynı manzara: Kurultaydan geri çöp yığını kaldı

Salonun çevresi ve içerisinden çekilen görüntülerde boş pet şişeler, el broşürleri, pankartların kurultaydan sonra yere atıldığı görüldü.

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Bir CHP klasiği! Hep aynı manzara: Kurultaydan geri çöp yığını kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP çöplüktür, hava kirliliğidir, CHP susuzluktur", "CHP'yi 3 Ç ile tarif edeceksiniz. CHP; çöp, çamur ve çukurdur" sözlerinin haklılığı bir kez daha ortaya çıktı.

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Bir CHP klasiği! Hep aynı manzara: Kurultaydan geri çöp yığını kaldı