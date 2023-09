Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

"HASTA PERSONELİ EKMEK ÜRETİMİNDE ÇALIŞTIRIYORLAR, KALİTESİZ MALZEME KULLANIYORLAR"

Sayıkılı, "Pandemi döneminde bile üretim tesisinde hasta insanlar ekmek üretmek için çalıştırıldı.

Şu anda bile hasta olan personellerden çalışanlar var üretim tesisinde. 2019 öncesi hiç böyle bir olay gündeme gelmedi Halk Ekmek Fabrikası'nda. Çünkü eskiden daha kaliteli unlar kullanılırdı. Eskiden ekmeklere 'C' vitamini katardık şimdi katmıyoruz. Şu anda en ucuz, kalitesiz unlardan ekmek üretiyorlar. Mesela eskiden tırnaklarımızı her gün keserdik. Şeflerimiz, müdürlerimiz her gün denetlerdi üretimdeki personeli. Şimdi böyle bir şey yapılmıyor. Üretim tesisinde tamamen saldım çayıra, Mevla'm kayıra psikolojisi hâkim. Eskiden ekmeğe yapışmayan lateks eldivenler dağıtılırdı. Şimdi dağıtılmıyor. Vicdanlı personeller kendi ceplerinden bu eldivenleri alıp kullanırsa ne ala. Kullanmayana da vay efendim sen niye bunu kullanmadın denmiyor. 2019 yılından sonra ekmekte 'C' vitamini kalktı. Kaliteli un kalktı, fabrikada hijyen sağlanamaz oldu." şeklinde konuştu.