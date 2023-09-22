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Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

Rüşvet skandalının ardından şimdi de Ankara'da bakteri rezilliği ortaya çıktı. Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda insan sağlığını hiçe sayan görüntülerin ardından vicdanen rahatsızlık duyan çalışan Mustafa Saykılı, yeni fotoğraflarla olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 11:56
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Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

Ankaralılara 4 buçuk yıldır hiçbir hizmeti olmayan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, var olanı da koruyamadı. Yıllardır Ankaralılara kaliteli, sağlıklı ve ucuz ekmek satan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yavaş yönetimi tarafından 4 buçuk yıldır Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmak isteyen insanlardan rüşvet alındığını ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, geçtiğimiz günlerde de fabrikada üretilen ekmeklerde ROPE (Sünme) bakterisi olduğunu belgeleri ile ortaya çıkardı. Özcan'ın belgesini yalanmaya ve olayın üstünü kapatmaya çalışan, Mamak'ın Lalahan mahallesinden ekmek alan bir vatandaş ekmeğin içinden çıkan camı sosyal medyada paylaşarak Yavaş'a gerekeni yapması için çağrıda bulunurken olayları unutturmaya çalışan Halk Ekmek Fabrikası ve CHP yönetimine karşı ekmeği analize gönderen fabrika çalışanı Mustafa Saykılı sessizliğini bozdu.

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Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

Mustafa Saykılı, "Ben yıllardır Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışıyorum. 2019 yılına kadar fabrikada her şey normal giderken bir anda bu yönetim personelin üzerine kara bulut gibi çöktü. Çalışanlara yapılmayan mobbing, baskı ve zulüm kalmadı. Önceden fabrikada çalışan herkesin hijyen kurallarını uyup uymadığına, sağlık durumuna düzenli olarak bakılır ve bu konuda çok hassas davranılırdı. Fabrika tarafından çalışanlara ekmeklere yapışmayan özel lateks eldiven dağıtılırdı. Ama bunlar gelir gelmez o eldivenleri dağıtmayı bıraktı. İyi niyetli, vicdanlı olan personel gidip 250-300 TL verip o eldivenlerden alıp kullanıyor. Ama almak istemeyen de almıyor. Biz 2019 öncesi ekmeklere "C" vitamini katar, en kaliteli unlardan ekmek yapardık. Ama bu yönetim "C" vitaminini kaldırdı. Unun da en kalitesizi, en ucuzu hangileri ise onları birbiri ile harmanlayıp ekmek yapmaya başladı." dedi.

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Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan ve bakterili ekmeği kendi imkanları ile laboratuvara gönderip, üretilen ekmeklerde halk sağlığını etkileten ROPE (Sünme) bakterisi olduğunun anlaşılmasını sağlayan Mustafa Saykılı konuştu.

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Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

"BİLE İSTEYE VATANDAŞA BAKTERİLİ EKMEKLERİ YEDİRDİLER"
Halk Ekmek Fabrikası Çalışan Mustafa Saykılı, "Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu anladık. Bu olayı birçok kez yönetime iletmemize rağmen söylediklerimizi ciddi almadılar. Ben de vatandaşa bir vefa borcum olduğunu düşünerek gidip halk ekmek satışı yapılan iki farklı büfeden birer tane ekmek satın aldım. Bir tanesini kendi imkanlarım ile özel bir laboratuvar da incelenmesi için gönderdim. Zaten gönderdiğim ekmeğin, kokusu, görünüşünden bakterili olduğu anlaşılıyordu. Ankara halkına bu ekmeğin bile bile satıldığını tereddüt etmeden söyleyebilirim. Ekmekler konusunda uyarılmalarına rağmen büfelere nakledilen ekmekleri toplatma gereği bile duymadılar. Tam tersine o gün vardiya yapan personeller sırf dışarıya bilgi göndermesin diye mesaiye bırakıldı. Vatandaşa bu ekmeği bile isteye yedirdiler." ifadelerini kullandı.

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Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

"HASTA PERSONELİ EKMEK ÜRETİMİNDE ÇALIŞTIRIYORLAR, KALİTESİZ MALZEME KULLANIYORLAR"
Sayıkılı, "Pandemi döneminde bile üretim tesisinde hasta insanlar ekmek üretmek için çalıştırıldı.

Şu anda bile hasta olan personellerden çalışanlar var üretim tesisinde. 2019 öncesi hiç böyle bir olay gündeme gelmedi Halk Ekmek Fabrikası'nda. Çünkü eskiden daha kaliteli unlar kullanılırdı. Eskiden ekmeklere 'C' vitamini katardık şimdi katmıyoruz. Şu anda en ucuz, kalitesiz unlardan ekmek üretiyorlar. Mesela eskiden tırnaklarımızı her gün keserdik. Şeflerimiz, müdürlerimiz her gün denetlerdi üretimdeki personeli. Şimdi böyle bir şey yapılmıyor. Üretim tesisinde tamamen saldım çayıra, Mevla'm kayıra psikolojisi hâkim. Eskiden ekmeğe yapışmayan lateks eldivenler dağıtılırdı. Şimdi dağıtılmıyor. Vicdanlı personeller kendi ceplerinden bu eldivenleri alıp kullanırsa ne ala. Kullanmayana da vay efendim sen niye bunu kullanmadın denmiyor. 2019 yılından sonra ekmekte 'C' vitamini kalktı. Kaliteli un kalktı, fabrikada hijyen sağlanamaz oldu." şeklinde konuştu.