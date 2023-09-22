Bakterili ekmekleri laboratuvara götüren işçi konuştu: Ankaralılara bile bile bu ekmeği yedirdiler

Mustafa Saykılı, "Ben yıllardır Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışıyorum. 2019 yılına kadar fabrikada her şey normal giderken bir anda bu yönetim personelin üzerine kara bulut gibi çöktü. Çalışanlara yapılmayan mobbing, baskı ve zulüm kalmadı. Önceden fabrikada çalışan herkesin hijyen kurallarını uyup uymadığına, sağlık durumuna düzenli olarak bakılır ve bu konuda çok hassas davranılırdı. Fabrika tarafından çalışanlara ekmeklere yapışmayan özel lateks eldiven dağıtılırdı. Ama bunlar gelir gelmez o eldivenleri dağıtmayı bıraktı. İyi niyetli, vicdanlı olan personel gidip 250-300 TL verip o eldivenlerden alıp kullanıyor. Ama almak istemeyen de almıyor. Biz 2019 öncesi ekmeklere "C" vitamini katar, en kaliteli unlardan ekmek yapardık. Ama bu yönetim "C" vitaminini kaldırdı. Unun da en kalitesizi, en ucuzu hangileri ise onları birbiri ile harmanlayıp ekmek yapmaya başladı." dedi.