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Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümüne dair otopsi görüntülerinin kesildiğini, fiziki delillerin yok edildiğini ve cinayet raporunun Adli Tıp Kurumunda (ATK) sümen altı edildiğini öne sürdü.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 1

Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 2016'da ölen amcasının Adli Tıp Kurumu (ATK) sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 2

Denizolgun, eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in 13 Ağustos 2026'da gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini belirtti.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 3

Gökçen'in, amcasının ölümüne ilişkin cinayet raporunun ATK'da sümen altı edilmesinde şüpheli olduğunu, buna rağmen 13 Ağustos 2026'ya kadar ATK'da bilirkişilik yaptığını öne sürdü.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 4

Sabah'ın haberine göre Denizolgun, 27 Ağustos tarihli paylaşımında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Şubat 2026'dan itibaren otopsi videosunu 3 kez istediğini, ancak ATK'nın 16 Temmuz 2026'da görüntülerin bulunmadığını bildirdiğini aktardı.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 5

Fethi kabir işlemi öncesinde görüntülerin sonradan gönderildiğini ve kayıtların kesik kesik olduğunu savundu.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 6

Bilirkişi değerlendirmesinde, göğse baskı uygulanırken ağız ve burnun kapatılmasıyla nefessiz bırakılma ihtimalinin bilimsel olarak dışlanamayacağı belirtildi. Denizolgun ayrıca fiziki numunelerin ATK'da imha edildiğini iddia etti.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 7

Diğer taraftan Gökçen'in ATK'da 2005'te bilirkişi olarak göreve başladığı, 2010'da HSK üyeliğine atanması nedeniyle görevden ayrıldığı öğrenildi. Gökçen'in 2015'ten 14 Ağustos 2026'ya kadar ATK Trafik ve İhtisas Dairesinde görevlendirildiği belirlendi.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi? 8
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