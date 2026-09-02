Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde perde aralanıyor: Cinayet raporu sümen altı mı edildi?
Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümüne dair otopsi görüntülerinin kesildiğini, fiziki delillerin yok edildiğini ve cinayet raporunun Adli Tıp Kurumunda (ATK) sümen altı edildiğini öne sürdü.
Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 2016'da ölen amcasının Adli Tıp Kurumu (ATK) sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Denizolgun, eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in 13 Ağustos 2026'da gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini belirtti.
Gökçen'in, amcasının ölümüne ilişkin cinayet raporunun ATK'da sümen altı edilmesinde şüpheli olduğunu, buna rağmen 13 Ağustos 2026'ya kadar ATK'da bilirkişilik yaptığını öne sürdü.
Sabah'ın haberine göre Denizolgun, 27 Ağustos tarihli paylaşımında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Şubat 2026'dan itibaren otopsi videosunu 3 kez istediğini, ancak ATK'nın 16 Temmuz 2026'da görüntülerin bulunmadığını bildirdiğini aktardı.
Fethi kabir işlemi öncesinde görüntülerin sonradan gönderildiğini ve kayıtların kesik kesik olduğunu savundu.