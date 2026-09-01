Fuhuş soruşturmasında mide bulandıran ifadeler ahaber.com.tr'de: "Muhittin Böcek keşke 16 yaşında olsan” diyordu

Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma dosyasına giren 7 Ağustos, 11 Ağustos ve 25 Ağustos 2026 tarihli müşteki-mağdur ifadelerinde çarpıcı iddialar yer aldı. İfadelerde; kadınların aracılar üzerinden Böcek'e yönlendirildiği, bir mağdurun 17 yaşındayken yaşının özellikle sorgulandığı, bir diğerine belediyede işe alınma karşılığında Böcek'le birlikte olması gerektiğinin söylendiği beyan edildi. Dosyaya yansıyan beyanlarda ayrıca grup cinsel ilişki, otel ve ev kirasının karşılanması, telefon ve belediyede iş vaatleri ile bazı ihale taleplerine ilişkin beyanlar da bulunuyor. Söz konusu anlatımlar soruşturma kapsamındaki müşteki-mağdur beyanları niteliğinde olup yargı makamlarınca değerlendirilecek.

ŞOKE EDEN İLK İFADE: "KARDEŞİMLE BİRLİKTE BÖCEK'LE İLİŞKİYE GİRİP GİREMEYECEĞİMİZİ SORDU" 7 Ağustos 2026 tarihli ifadede bir müşteki, gözaltına alındığı gün alkolün etkisinde olduğu için ayrıntılı ifade veremediğini, detaylı beyanda bulunmak istediğini söyledi. Müşteki, yaklaşık 2-3 yıl önce ismi tutanak görüntüsünde gizlenen bir kişinin kendisi ve kardeşi ile iletişime geçtiğini belirterek, bu kişinin kendilerine Muhittin Böcek ile birlikte olup olamayacaklarını sorduğunu öne sürdü.

Böcek'i nereden tanıdığını sorduklarında ise aracının, Tuğçe Güney isimli bir kadının organizasyonu yaptığını ve herhangi bir problem olmayacağını söylediğini beyan etti. Müşteki ifadesinde, kendisi ve kardeşinin Böcek'in "güçlü biri olması" nedeniyle teklifi kabul ettiklerini anlattı.

İfadeye göre önce kardeşi ile kimliği belirtilmeyen erkek başka bir odaya geçti. Ardından müşteki, kendisi, kardeşi ve Muhittin Böcek arasında grup cinsel ilişki yaşandığını beyan etti. Müşteki ayrıca oryantal kıyafetlerle dans ettikleri sırada üzerlerine yaklaşık 3 bin dolar para takıldığını, bu nedenle ayrıca bir ödeme almadıklarını söyledi.

Müştekinin anlatımına göre kendisi ve kardeşi, Konyaaltı'nda bulunduğunu hatırladığı bir eve götürüldü. Evde Muhittin Böcek'in yanı sıra ismini hatırlamadığı bir erkek de bulunuyordu. Müşteki, söz konusu erkeğin siyasetle uğraştığını ve bu nedenle ismini söylemek istemediğini belirttiğini ileri sürdü.

İKİNCİ İFADE: "CİNSEL İLİŞKİ KARŞILIĞI SENİ BELEDİYEDE İŞE SOKACAĞIM"

11 Ağustos 2026 tarihli ifadede ise başka dikkat çekici beyanlar yer aldı. Müşteki, Muhittin Böcek'le bir yemekte karşılaştığını, Böcek'in sürekli kendisine baktığını ve bundan rahatsız olduğunu anlattı. Yemekten sonra ismi gizlenen bir kişinin kendisine Böcek'in telefon numarasını gönderdiğini belirtti.

Aracının kendisine, "Muhittin Başkan seni sevmiş, kendini tanıtan bir mesaj at, paraya ihtiyacın var, sana her türlü yardımcı olur" dediğini beyan etti. Bunun üzerine Böcek'e mesaj attığını söyleyen müşteki, Böcek'in kendisine, "Artık tanıştık, ben seni tanıdım, bundan sonra bambaşka bir hayatın olacak" şeklinde karşılık verdiğini bildirdi.

Müşteki, daha sonraki süreçte Böcek'in kendisine zaman zaman mesaj gönderdiğini ve konuşmaları cinsel birliktelik konusuna getirdiğini söyledi. İfadeye göre Böcek ayrıca kendisine telefon alma ve belediyede işe yerleştirme vaadinde bulundu.

"BÖCEK'LE BİRLİKTE OLMADAN BELEDİYEYE GİREMEZSİN"

Müşteki, pandemi döneminde Gaziantep'e döndüğünü, daha sonra yüz yüze eğitimin başlamasıyla Antalya'ya yeniden geldiğini belirtti. Günlük işlerde çalışabilmek amacıyla daha önce tanıdığı ve ismi tutanakta gizlenen kişiyle yeniden irtibata geçtiğini anlatan müşteki, bu kişinin kendisine "Günlük işlerle geçimini sağlayamazsın, seni belediyede işe alalım" dediğini beyan etti.

Teklifi sevinerek kabul ettiğini anlatan müşteki, daha sonra aynı kişinin bunun için "yapması gereken bir şey bulunduğunu" söylediğini kaydetti.