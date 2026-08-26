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Arif Ahmet Denizolgun'un "şüpheli" ölümü: Alihan Kuriş ve otopsi raporuna imza atan doktorlara soruşturma

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arif Ahmet Denizolgun'un "şüpheli" ölümü: Alihan Kuriş ve otopsi raporuna imza atan doktorlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeleri açıkladı. Denizolgun'un otopsi videosu üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda "şüpheli ölüm" tespitine yer verildi. Bunun üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Denizolgun'un otopsi videosu üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda "şüpheli ölüm" tespitinde bulunulduğu açıklandı.

Bu görsel ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.Bu görsel ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.

ADAM ÖLDÜRME SORUŞTURMASI

Şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Alihan Kuriş (ahaber.com.tr)Alihan Kuriş (ahaber.com.tr)

OTOPSİ VİDEOSU İNCELENDİ: "ŞÜPHELİ ÖLÜM"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, Denizolgun'un otopsisine ait video kaydı bilirkişi tarafından incelendi. Başsavcılığın açıklamasına göre, ATK uzmanı Prof. Dr. bilirkişi tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli raporda "şüpheli ölüm" tespitine yer verildi. Bu tespitin ardından şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan soruşturmaya devam edildiği belirtildi.

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"DOĞAL ÖLÜM" RAPORUNDA İMZASI BULUNANLARA SORUŞTURMA

Başsavcılığın açıklamasında, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 17 Ekim 2016 tarihli raporuna da dikkat çekildi. Söz konusu raporda Denizolgun'un ölümünün "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olduğu belirtilmişti.

Bu raporun altında imzası bulunan doktorlara ilişkin incelemenin de soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un ölümüne ilişkin iddiaları yeniden mercek altına aldı. (DHA)Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un ölümüne ilişkin iddiaları yeniden mercek altına aldı. (DHA)

OTOPSİ KAYDIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Soruşturmadaki bir diğer önemli başlığın ise otopsi video kaydına ilişkin Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışmalar olduğu açıklandı.

Başsavcılığın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde otopsi videosunun gönderilmesi yönündeki taleplerine, özü itibarıyla "böyle bir kayıt yoktur" şeklinde yanıt verildiği belirtildi.

Ancak açıklamaya göre, 18 Ağustos 2026 tarihinde kaydın bulunduğu bildirilerek otopsi videosu Başsavcılığa gönderildi.

Bu süreç nedeniyle ilgili Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

Soruşturma kapsamında Denizolgun’un otopsi işlemlerine ait video kayıtları incelendi. (DHA)Soruşturma kapsamında Denizolgun’un otopsi işlemlerine ait video kayıtları incelendi. (DHA)

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK SÜRDÜRÜLECEK

Başsavcılık, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında çok sayıda delil ve kaydın birlikte değerlendirileceğini bildirdi.

Açıklamada; fethi kabir işleminin sonucu, Adli Tıp Kurumu ve ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışmalar, HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen yazışmalar, Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına gönderilen müzekkerenin cevabı, devam eden beyan işlemleri ve toplanacak diğer delillerin inceleneceği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin "hassasiyetle ve genişletilerek" yürütüleceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı belirtilmişti. Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmişti. Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konulmuştu.

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