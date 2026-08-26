Arif Ahmet Denizolgun'un "şüpheli" ölümü: Alihan Kuriş ve otopsi raporuna imza atan doktorlara soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeleri açıkladı. Denizolgun'un otopsi videosu üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda "şüpheli ölüm" tespitine yer verildi. Bunun üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Denizolgun'un otopsi videosu üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda "şüpheli ölüm" tespitinde bulunulduğu açıklandı.
ADAM ÖLDÜRME SORUŞTURMASI
Şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
OTOPSİ VİDEOSU İNCELENDİ: "ŞÜPHELİ ÖLÜM"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, Denizolgun'un otopsisine ait video kaydı bilirkişi tarafından incelendi. Başsavcılığın açıklamasına göre, ATK uzmanı Prof. Dr. bilirkişi tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli raporda "şüpheli ölüm" tespitine yer verildi. Bu tespitin ardından şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan soruşturmaya devam edildiği belirtildi.
"DOĞAL ÖLÜM" RAPORUNDA İMZASI BULUNANLARA SORUŞTURMA
Başsavcılığın açıklamasında, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 17 Ekim 2016 tarihli raporuna da dikkat çekildi. Söz konusu raporda Denizolgun'un ölümünün "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olduğu belirtilmişti.
Bu raporun altında imzası bulunan doktorlara ilişkin incelemenin de soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.