Arif Ahmet Denizolgun'un "şüpheli" ölümü: Alihan Kuriş ve otopsi raporuna imza atan doktorlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un ölümüne ilişkin iddiaları yeniden mercek altına aldı. (DHA)

OTOPSİ KAYDIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Soruşturmadaki bir diğer önemli başlığın ise otopsi video kaydına ilişkin Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışmalar olduğu açıklandı.

Başsavcılığın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde otopsi videosunun gönderilmesi yönündeki taleplerine, özü itibarıyla "böyle bir kayıt yoktur" şeklinde yanıt verildiği belirtildi.

Ancak açıklamaya göre, 18 Ağustos 2026 tarihinde kaydın bulunduğu bildirilerek otopsi videosu Başsavcılığa gönderildi.

Bu süreç nedeniyle ilgili Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.