AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı! Yeni çevre yolu müjdesi

Bugün hep birlikte; İzmir'i konuşacağız, İzmir'in geleceğini konuşacağız. Çözümü konuşacağız. Umudu konuşacağız. İzmir için, sadece İzmir'in mutlu yarınları için yeni bir hikâyeyi hep birlikte yazacağız.

Kıymetli İzmirliler, İzmir'i ayağa kaldıracak, İzmirliyi mutlu edecek, İzmirlilere derin bir nefes aldıracak projelerimiz hazır. Gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim; Konak'tan Karşıyaka'ya 10 dakikada gidebildiğimizi, trafikte değil sevdiklerimizle zaman geçirdiğimizi, mis gibi kokan körfezin kıyısında yürüdüğümüzü, Küçük Menderes'ten Bakırçay Havzası'na tüm ilçelerimizde modern şehircilik hizmetleriyle erişilebilir bir İzmir'in, nasıl da bir yıldız gibi parladığını görün. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak. Çünkü ne bizim ne de İzmirlilerin, İzmir'in sorunlarını konuşmaya ayıracak bir dakikası dahi yok. Önceden olduğu gibi bugün de İzmir için sadece çözümlere odaklandım. Güzel şehrimizin sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; İNSANI MERKEZE ALAN yepyeni bir yönetim yaklaşımını, İzmirli hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. İzmir'e yakışan, dünya standartlarında bir şehir haline getirecek projelerimizle bu şehri eşsiz bir hüviyete kavuşturacağız. Bu hayal, İzmir'imiz için belirlediğimiz ortak gelecek vizyonunun en önemli parçası olarak kayıtlara geçecek.

Şimdi diyoruz ki; gelin, hep birlikte İzmir'imizi dünyanın gözbebeği yapalım!