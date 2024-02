AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı! Yeni çevre yolu müjdesi

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kıymetli hemşehrilerim, projelerimize geçmeden önce, önümüzdeki dönemde uygulayacağımız belediyeciliği ve yönetim anlayışımızı sizlere anlatmak istiyorum.

NASIL BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ OLACAK?

Öncelikle Açık Kapı stratejisi uygulayacağız. Hemşehrilerimizin doğrudan büyükşehir belediyemize; soru, talep ve önerilerini iletilebileceği mekanizmaları AÇIK KAPI platformunu hayata geçireceğiz. ŞEFFAF olacağız. Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız. İNSAN MERKEZLİ ÇALIŞMAYI ilke edineceğiz. Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın HER ANINDA HEP YANINDA olacağız. Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek.

İzmir'imize 360 DERECE BELEDİYECİLİK ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız. Her vatandaşımızın refahını düşünen, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği birleştiren, yenilikçi politikalarımızla kent yaşamını destekleyeceğiz.