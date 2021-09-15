Afganistan’da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban’a bakışı nasıl?

Kadın meselesi burada önemli bir konu. Burada protestolar gerçekleşti. Herat'ta başladı Kabil'de bu tarz eylemler oldu ancak ardından protestolar yasaklandı. Taliban şu anda polis ve güvenlik gücünü sağlayabilecek durumda değil. Şu anda eski polis gücünü geri getirme düşünceleri de var.