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Afganistan'da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban'a bakışı nasıl?

Afganistan'da yönetimi ele geçirip geçici hükümetini açıklayan Taliban, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini açıkladı. Öte yandan Afganistan'da okullarda eğitim sürüyor ve kadınlar işlerine dönmeye başladı. Peki Taliban'ın Türkiye açıklaması ne anlama geliyor? Kırsalda yaşayan Afgan kadınların beklentileri ne? Gelişmeleri Afganistan bulunan ve Pençşir'de yarım saat kadar alıkonulan sonrasında Taliban tarafından özür dilenen Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 15:52
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Afganistan’da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban’a bakışı nasıl?

Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç'un bölgeden aktardıkları:

Haberlerde geçtiği üzere sadece Molla Baradar'ın fotoğrafının çıkması ilginç bir durum. Önemli gelişmeler Taliban içerisinde gizli tutuluyor. Bir Barada ekolü ile Hakkani gurubu arasında bir çekişme var. Hakkani'lerden çok fazla isim var hükümet içerisinde.

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Afganistan’da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban’a bakışı nasıl?

Biz de 2 haftadır buradayız ve Halilullah Hakkani ile bir görüşme yaptık. İç barış için bir genel af ilan ettiler. Hakkani gurunu askeri (Militer) güç olarak ön planda. Bizimle sadece sözcüsü aracığıyla konuştu. Türkiye konusunda çok olumlu mesajları olduğunu söyleyebiliriz.

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Afganistan’da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban’a bakışı nasıl?

Kadın meselesi burada önemli bir konu. Burada protestolar gerçekleşti. Herat'ta başladı Kabil'de bu tarz eylemler oldu ancak ardından protestolar yasaklandı. Taliban şu anda polis ve güvenlik gücünü sağlayabilecek durumda değil. Şu anda eski polis gücünü geri getirme düşünceleri de var.

TALİBAN'DAN YOL ORTASINDA İNFAZ!

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Afganistan’da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban’a bakışı nasıl?

Kadınların kamusal alanda değil ama diğer yerlerde işe dönmesi gerektiği düşünülüyor. Havaalanında uluslararası uçuşların aktif hale gelmesi için kadınlar görev yapıyor. Afganistan şu anda en çok kadınlar ekonomiyi dert etmiş durumdalar.

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Afganistan’da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban’a bakışı nasıl?

Yollarda çok fazla dilenen kadın var. Oğullarında bir tanesi ve eşi bombalı saldırıda hayatını kaybeden kadın dilenmek zorunda kalmış. Çünkü şu anda kendisine bakan biri de yok. Utandıkları ve tanınmak istemedikleri için burka giyiyorlar.