Afganistan’da Taliban’dan Türkiye açıklaması! Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Taliban’ın Türkiye’den beklentisi...

TÜRKİYE'DEN BEKLENTİLERİ NE?

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir.'' diye konuştu.

Muttaki, Türkiye'nin iyi bir hükümete sahip olduğunu kaydetti.