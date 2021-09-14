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Afganistan'da Taliban'dan Türkiye açıklaması! Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Taliban'ın Türkiye'den beklentisi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Afganistan’da Taliban’dan Türkiye açıklaması! Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Taliban’ın Türkiye’den beklentisi...

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Muttaki, Türkiye'den beklentilerini de paylaştı. Muttaki, ABD ile de ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade ederken, ABD'nin Afganistan'a baskı yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUZ

Muttaki, başkent Kabil'de Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunda ilk kez düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

TÜRKİYE'DEN BEKLENTİLERİ NE?

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir.'' diye konuştu.

Muttaki, Türkiye'nin iyi bir hükümete sahip olduğunu kaydetti.

AFGANİSTAN'A 1 MİLYAR DOLAR YARDIM SÖZÜ

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "Afganistan'daki İnsani Durum" konulu uluslararası konferansa değinen Muttaki, bu konferansta Afganistan'a 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü verilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.

Muttaki, Taliban'ın, bağış yapan ülkelerle iş birliği yapacağını ve bu yardımların şeffaf bir şekilde dağıtılacağını vurguladı.

PARALAR ABD TARAFINDAN BLOKE EDİLDİ

Ayrıca Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasını, Afganistan'ın kalkınması için yardım etmeye çağıran Muttaki, "Afganistan'a ait paraların ABD tarafında bloke edilmesi acımasız bir harekettir. İnsani meseleler siyasetle ilişkilendirilmemesi gerekiyor." dedi.

ABD birliklerinin güvenli bir şekilde Afganistan'dan çekilmesini sağladıklarını dile getiren Emirhan Muttaki, ancak ABD'nin kendilerine teşekkür etmek yerine Afganistan'ın rezervlerini dondurduğunu bildirdi.

ABD İLE DE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ

Muttaki, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ikili ilişkiler kurmak istediklerini, ABD'nin Afganistan'a baskı yapmaması gerektiğini vurguladı.

YATIRIM FIRSATLARI ARTACAK

Taliban'ın, ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Afganistan'daki yatırım fırsatlarını artıracağını ifade eden Muttaki, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Muttaki, Taliban geçici hükümetinin kurulması konusunda çoğu ülkenin olumlu tepki verdiğini ancak az sayıda ülkeden olumsuz tepki geldiğini sözlerine ekledi.

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