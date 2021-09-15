KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması için 2021 yılında lisans düzeyinde KPSS sınavları gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. KPSS sonuçları ile birlikte branş sıralaması da araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi belli oldu mu? 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...