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KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans branş sıralaması, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. Sınav sonuçlarının yanı sıra branş sıralaması da merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi belli oldu mu? 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021 13:05
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KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması için 2021 yılında lisans düzeyinde KPSS sınavları gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. KPSS sonuçları ile birlikte branş sıralaması da araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi belli oldu mu? 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

2021 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 KPSS sınav sonuçları henüz açıklanmadığı için lisans branş sıralaması da henüz belli olmadı. Sınav sonuçalrı 16 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların ardından kısa süre içerisinde branş sıralaması da belli olacak.

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KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."