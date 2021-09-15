15 Eylül 2021, Çarşamba
KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans branş sıralaması, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. Sınav sonuçlarının yanı sıra branş sıralaması da merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi belli oldu mu? 2021 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.09.2021 13:05
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