Taliban’dan yol ortasında infaz! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra yeniden iktidara gelen Taliban, bir süredir verdiği ılımlı mesajlara rağmen infaz haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

BBC, Pençşir'de en az 20 kişinin öldürüldüğünü belirledi. Taliban'ın imza attığı bu infazlardan birisine ait görüntüler ortaya çıktı.

Twitter'da yayınlanan görüntülerde Taliban militanlarının bir adamın etrafını sardığı ve daha sonra bu kişiyi yol ortasında infaz ettiği görülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, İki çocuk babası esnaf Abdul Sami, bu 20 kurbandan biriydi.

Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı.

Ancak Sami'yi, direnişçilere sim kart satmakla suçlayarak gözaltına aldılar. Günler sonra cansız bedeni evinin yakınına bırakılmış şekilde bulundu. Tanıklar, cesedinin işkence izleri taşıdığını söylüyor.

Taliban geçtiğimiz günlerde 'Pençşir Vadisi tamamen ele geçirildi' açıklamasında bulunmuş ve ülkedeki savaşın sona erdiğini ilan etmişti.

DİRENİŞİ BU İSİMLER YÖNETİYORDU

Pençiş, Taliban karşıtı direnişin 'son kalesi' olarak anılıyordu. Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyordu.