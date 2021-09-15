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Afganistan'da son durum ne? Afgan kadınları ne istiyor? Halkın Taliban'a bakışı nasıl?

A Haber
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Giriş: 15.09.2021 15:33
Güncelleme:15.09.2021 15:43
Afganistan'da yönetimi ele geçirip geçici hükümetini açıklayan Taliban, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini açıkladı. Öte yandan Afganistan'da okullarda eğitim sürüyor ve kadınlar işlerine dönmeye başladı. Peki Taliban’ın Türkiye açıklaması ne anlama geliyor? Kırsalda yaşayan Afgan kadınların beklentileri ne? Gelişmeleri Afganistan bulunan ve Pençşir'de yarım saat kadar alıkonulan sonrasında Taliban tarafından özür dilenen Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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