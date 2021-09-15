AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi için için beklenen kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ekim ayında belirlenen tarihe kadar açık lise öğrencilerinin belirlenen ücreti de ilgili bankalar üzerinden yatırması gerekiyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman?