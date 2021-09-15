15 Eylül 2021, Çarşamba
AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman?
AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimi alan binlerce öğrencinin beklediği takvimi açııkladı. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İlk dönem öncesi vatandaşların kayıtlarını tamamlayıp, belirlenen ücreti ödemesi gerekiyor. İşte, AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.09.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 18:14
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