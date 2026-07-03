ABD Başkanı Trump'a Ankara'da özel masa! Sofrada bir tek kuş sütü eksik

NATO Zirvesi öncesi Ankara'daki bir restoran, ABD Başkanı Donald Trump için özel bir masa ayırdı. İşletme, Trump Türkiye'den ayrılana kadar masayı sürekli hazır tutacağını açıklarken, Türk mutfağının en özel lezzetlerini ikram etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Adeta kuş sütünün bile eksik olmadığı sofrayla Türk misafirperverliği ön plana çıkarıldı.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlanırken, başkentteki bir restoran da dikkat çeken bir jeste imza attı. ABD Başkanı Donald Trump için özel bir masa ayıran işletme, Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini sunmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ayrıca restoran yetkilileri, zirve süresince söz konusu masanın Trump için sürekli hazır tutulacağını belirtti. "ÇİĞ KÖFTE, KÜNEFE, MIRRA VE SEMAVERDE ÇAY İKRAM EDECEĞİZ"

NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında et kapasitelerini ve masa sayılarını artırdıklarını ifade eden Metin Gümüş, "NATO Zirvesi dolayısıyla yabancı misafirlerimiz gelecektir. Onlar için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, kendilerine sürpriz ikramlar yapacağız. Türk mutfağını tanıtacağız ve buradan gittikten sonra Ankara'nın lezzetlerini, Türk lezzetlerini unutmayacaklar. Kıyafetlerimizi tek tipe çevirdik.

Ankara'nın döneri meşhur olduğu için et kapasitesini 3-4 katına çıkarttık. Masa sayısını iki katına çıkarttık. NATO Zirvesi'ne özel olarak misafirlerimize çiğ köfte, künefe, mırra ve semaverde çay ikram edeceğiz. Türk misafirperverliğini yabancı misafirlerimize göstereceğiz ve mutlu bir şekilde uğurlayacağız" dedi.

"NATO ZİRVESİ ANKARA'DA OLACAĞI İÇİN ABD BAŞKANI TRUMP İÇİN BİR MASA HAZIRLADIK"

ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak ayrılan masanın zirve boyunca sürekli hazır tutulacağını ifade eden Gümüş, "NATO Zirvesi Ankara'da olacağı için ABD Başkanı Trump için bir masa hazırladık.