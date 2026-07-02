"7 çocuğumla sokakta kaldım" dedi, 5 aylık kira parasını alıp kaçtığı iddia edildi

İstanbul Beyoğlu'nda 7 çocuğuyla sokakta kaldığını öne sürerek yardım çağrısı yapan 36 yaşındaki Özlem A. için hayırseverler ev kiraladı, tadilat yaptırdı ve kira bedelini karşıladı. İddiaya göre Özlem A., ev sahibine ödenen 5 aylık kira bedeli olan 50 bin lirayı geri alarak kaçtı. Olayla ilgili yardım eden hayırseverler şikayetçi oldu.

Beyoğlu'nun Hacıhüsrev Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Özlem A., 7 çocuğuyla birlikte ailesinin evinden çıkarıldığını öne sürerek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Çocuklarıyla metruk bir binada yaşadığını söyleyen Özlem A.'nın çağrısının ardından hayırseverler aile için harekete geçti. İddiaya göre aile için bir ev kiralandı, evde tadilat yapıldı, eşyalar temin edildi ve ev sahibine 5 aylık kira bedeli olarak 50 bin lira ödendi. Ancak daha sonra Özlem A.'nın kiralama işleminden vazgeçtiğini söyleyerek ev sahibinden 50 bin lirayı geri aldığı ve kayıplara karıştığı öne sürüldü.

ÖDENEN KİRAYI EV SAHİBİNDEN ALIP KAÇTIĞI İDDİASI Aileye yardım eden hayırseverlerden Hakkı Korkut, kiralanan evin anahtarının Özlem A.'ya teslim edildiğini ancak kısa süre sonra ev sahibi tarafından arandığını söyledi. Korkut, Özlem A.'nın ev sahibine kiralama işleminden vazgeçtiğini söylediğini, bunun üzerine daha önce ödenen 50 bin liralık kira bedelini geri alarak kayıplara karıştığını iddia etti.

"ÇOCUKLARIMLA BENİ SOKAĞA ATTILAR" Hayırseverler tarafından ev kiralanmadan önce yardım çağrısında bulunan Özlem A., şunları söyledi: "Beyoğlu'nda yaşıyorum. 7 çocuk annesiyim. Kağıt plastik topluyorum. Çocuklarımla birlikte geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Eşim olmadığından 1 yıldır ailemin yanında sığındım. Ailem çocuklarım ses yaptığı için bizi kovdu. 7 çocuğumla birlikte arkamda gördüğünüz virane eve sığındım. Ailem beni istemedi. Kazandığım paralarımı da onlara veriyordum. Ne isterlerse onu da getiriyordum evime. Herkesle paylaşıyordum. Fakat çocuklarım ses yaptı, annem beni kovdu. Ailem karşı geliyor, 'Sustur onları, çok ağlıyorlar, bebek ağlıyor, Betül ağlıyor, Göksu ağlıyor sürekli' diyorlardı. Ben onlara zaten bağırıyordum kızıyordum. Çocuklarımla beni attılar."

"EŞYALARINIZ GELECEK DİYE ANAHTARI VERDİM" Hayırseverlerden Hakkı Korkut ise yardım sürecini şu sözlerle dile getirdi: "Özlem Hanım'ı sokakta gördüğümde, 'Hayırseverlerin desteğiyle size bir ev tutmaya çalışacağız' dedim. Hayırseverlerimizden biri evin tadilatını üstlendi. Biri evin eşyasını, diğeri de evin kirasını üstlendi. Biz evi tuttuk, hazırladık. 50 bin lira olan 5 aylık kira bedeli ev sahibine peşin olarak ödendi. Evin eşyası hazırlanmıştı. Anahtarı verirken, 'Hadi hayırlı olsun eviniz. Temizleyin şimdi, eşyalarınız gelecek' dedim."

"50 BİN LİRA PARAYI ALIP KAYBOLMUŞ" Korkut, daha sonra yaşananlarla ilgili şunları kaydetti: "Bunu dedikten sonra kendi işime gittim. Bir süre sonra ev sahibi beni aradı. 'Özlem elimden parayı zorla aldı, başka ev tutulacağını söyledi' dedi. Hayırseverlerimizin ödediği 50 bin lira parayı alıp uzaklaşıp kaybolmuş. Bu arada hayırseverlerimizden biri de evin tadilatını üstlenmişti. Tadilat masrafımız 40 bin lirayı buldu. 50 bin lira olan kirayı alıp Özlem Hanım kaçıyor. Biz şu an dolandırıldık. Parayı alıp kaçan Özlem Hanım'dan şikayetçiyiz. Emniyetimizin gerekeni yapacağına inanıyorum. Olan buradaki mazlum, günahsız 7 çocuğa oldu."